سابق ڈی ڈی سی ممبران متحدہ پلیٹ فارم بنا رہے ہیں: ڈاکٹر ہر بخش سنگھ

سابق ڈی ڈی سی ممبر ترال ڈاکٹر ہر بخش سنگھ کے مطابق مجوزہ پلیٹ فارم عید کے بعد اپنی سرگرمیاں شروع کرے گا۔

Dr Harbkash singh
سابق ڈی ڈی سی ممبر ترال ڈاکٹر ہر بخش سنگھ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : March 9, 2026 at 7:10 AM IST

2 Min Read
ترال (شبیر بٹ): ایک ایسے وقت میں جبکہ جموں وکشمیر میں پنچایتی اور بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے تیاریاں شروع ہو چکی ہیں اور اسٹیٹ الیکشن کمشنر کی تعیناتی کے ساتھ ساتھ چند نوڈل آفیسر ان کو نامزد کرنے کے ساتھ ہی یہ قیاس لگایا جا رہا ہے کہ یہ انتخابات عنقریب منعقد ہوں گے۔ تاہم ڈی ڈی سی انتخابات کے بارے میں واضح نہیں کیا گیا ہے کہ یہ انتخابات ہوں گے یا نہیں۔ تاہم سابق ڈی ڈی سی ممبران اس حوالے سے پر امید ہیں کہ انتخابات منعقد ہوں گے۔

سابق ڈی ڈی سی ممبر ترال ڈاکٹر ہر بخش سنگھ نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ سابق ڈی ڈی سی ممبران ایک نیا پلیٹ فارم لانچ کر رہے ہیں۔ یہ مجوزہ پلیٹ فارم عید کے بعد اپنی سرگرمیاں شروع کرے گا۔ اس سے جموں وکشمیر میں تھری ٹایر سسٹم کو زمینی سطح پر مضبوط کرنے کے لیے راہ ہموار ہوگی۔

انہوں نے کہا کہ اگرچہ پنچایتی اور بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے گرین سگنل مل گیا ہے تاہم ڈی ڈی سی انتخابات کے بارے میں حتمی فیصلہ نہیں لیا گیا ہے حالانکہ تھری ٹائر سسٹم کی جہاں تک بات ہے وہاں ڈی ڈی سی انتخابات ضروری ہیں اور مزید یہ کہ دو سال قبل جب پنچایتی اداروں کی معیاد مکمل ہوگئی ہے۔ تب یہ کہا گیا کہ ڈی ڈی سی ممبران کی معیاد مکمل ہونے کے بعد ہی الیکشن منعقد ہوں گے۔ لہذا ضروری ہے کہ یہ تینوں انتخابات ایک ساتھ ہوں تاہم حتمی فیصلہ سرکار کے اختیار میں ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ انتخابات منعقد ہوں تاکہ زمینی سطح پر جامع ترقی کا خواب ممکن ہو سکے اور جمہوریت نچلی سطح پر مضبوط ہو۔

