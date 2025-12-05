ETV Bharat / jammu-and-kashmir
2005 عصمت دری کیس: بارہ سال سے قید ملزم کو جموں کشمیر ہائی کورٹ نے بری کر دیا، کہا۔۔ ثبوت مضبوط، واضح، اور قابل اعتماد ہونا چاہیے
ہائی کورٹ نے کہا، استغاثہ اپنے کیس کو ثابت کرنے میں ناکام رہا ہے، ناقابل اعتماد گواہی کی بنیاد پر سزا نہیں دی جا سکتی۔
Published : December 5, 2025 at 10:23 PM IST
سری نگر: جموں و کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ نے جتیندر سنگھ کو 2005 کے عصمت دری کیس میں بری کر دیا، اور اس کی فوری رہائی کا حکم دیا، حالانکہ وہ پہلے ہی اپنی 10 سال سے زیادہ قید کی سزا کاٹ چکا ہے۔
ایک نابالغ کے ساتھ مبینہ اجتماعی عصمت دری کے دو دہائیوں بعد ٹرائل کورٹ نے جتیندر سنگھ کو قصوروار پایا تھا۔ سنگھ 10 سال کی سزا کاٹ رہا تھا لیکن اس کی اپیل ایک دہائی سے زائد عرصے سے زیر التوا تھی۔
جسٹس محمد یوسف وانی نے سنگھ کی رہائی کا حکم دیتے ہوئے استغاثہ کے مقدمے کا سخت جائزہ لیا، اور کہا کہ شواہد "شک اور تضاد" سے بھرے ہیں۔
جسٹس وانی نے اپنے 25 صفحات کے فیصلے میں لکھا، "استغاثہ اپنے کیس کو ثابت کرنے میں ناکام رہا ہے،" اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ ناقابل اعتماد گواہی کی بنیاد پر سزا نہیں دی جا سکتی۔
جسٹس وانی کے مطابق کیس میں کئی خلاء اور تضادات تھے۔ عدالت نے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ (ایف آئی آر) داخل کرنے میں 11 دن کی غیر وضاحتی تاخیر کو نوٹ کیا۔
جسٹس وانی نے ایف آئی آر میں لواحقین کے بیانات، پولیس کے سامنے اس کے بیان اور ٹرائل کورٹ کے سامنے اس کی گواہی میں بھی بڑی تضادات پائی۔ ہائین کورٹ نے نتیجہ اخذ کیا کہ اس کی گواہی کو اس قسم کے "واضح، غیر مبہم، قابل اعتماد، اور سٹرلنگ کوالٹی" کے ثبوت کے طور پر نہیں مانا جا سکتا ہے جو صرف متاثرہ کے لفظ پر مبنی سزا کو برقرار رکھنے کے لیے درکار ہے۔
عدالت کے مطابق میڈیکل شواہد نے کیس کو مزید کمزور کیا۔ معائنہ کرنے والے گائناکالوجسٹ کو ایک چھوٹی سی چوٹ کے علاوہ تشدد کی کوئی علامت نہیں ملی، اور اس نے گواہی دی کہ یہ کسی اور سرگرمی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، جیسے "کھیلنا یا گرنا۔" اہم بات یہ ہے کہ اسپرمیٹوزوا کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ "بچنے والے کے کپڑے، جس میں اہم فرانزک شواہد ہو سکتے تھے، اس کے چچا کے گھر پر مبینہ واقعے کے بعد صبح کو دھو دیے گئے۔"
ہائی کورٹ نے نوٹ کیا کہ تفتیشی افسران سمیت استغاثہ کے 6 ضروری گواہوں سے کبھی بھی مقدمے کی سماعت نہیں کی گئی، جس سے استغاثہ کے خلاف منفی اندازے کا جواز پیش کیا گیا۔
یہ کیس 25 مئی 2005 کا ہے۔ اسکول جانے والی ایک نابالغ نے الزام لگایا کہ 25 سالہ جتیندر سنگھ اور اس کے ساتھی 28 سالہ ملزم سنجے کمار نے اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی تھی، جب وہ ان کی گاڑی میں سوار ہوئی تھی۔ رنبیر پینل کوڈ (RPC) کی دفعہ 376(2)(g)، 342 اور 34 کے تحت الزامات عائد کیے گئے تھے۔ دونوں افراد کو سیشن کورٹ، ادھم پور نے 2013 میں مجرم قرار دیا تھا۔
کمار کا انتقال 2023 میں اپیل کے زیر التوا ہونے کے دوران ہوا، جس کی وجہ سے اس کے خلاف کارروائی ختم ہو گئی۔
اپنے فیصلے میں، جسٹس وانی نے اس دلیل کو مسترد کر دیا کہ متاثرہ کی صرف نابالغ ہونے کی حیثیت ہی سزا کو برقرار رکھنے کے لیے کافی ہے۔ انہوں نے کہا، "جہاں استغاثہ اپنے کیس کے بنیادی حقائق کو ثابت کرنے میں ناکام ہو جائے اور مبینہ واقعہ مشکوک ہو جائے، وہاں مبینہ شکار کی اقلیت کی حمایت کے طور پر درخواست نہیں کی جا سکتی،"
یہ بتاتے ہوئے کہ ثبوت مطلوبہ معیار پر پورا نہیں اترتے، جسٹس وانی نے 4 دسمبر (جمعرات) کو اپیل کی اجازت دی اور 2013 کی سزا کو ایک طرف رکھ دیا۔
انہوں نے حکم دیا کہ جتیندر سنگھ، جنہیں دسمبر 2023 میں عبوری ضمانت کی منسوخی کے بعد دوبارہ حراست میں لے لیا گیا تھا، کو فوری طور پر رہا کیا جائے اور ان کے ضمانتی مچلکے جاری کیے جائیں۔
