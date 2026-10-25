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’ہر دوڑنے والا فاتح ہے، کشمیر میراتھن تمغوں سے بڑھ کر حوصلے کا جشن ہے‘: ایل جی منوج سنہا
ایل جی نے 68 تمغہ جیتنے والوں کو مبارکباد دی؛ عوام پر فٹنس اپنانے اور دوڑ کو روزمرہ زندگی کا حصہ بنانے پر زور
Published : October 25, 2026 at 8:50 PM IST
سرینگر : جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے اتوار کو کہا کہ کشمیر میراتھن محض مقابلے اور تمغوں تک محدود نہیں بلکہ یہ جرات، استقامت اور ذاتی چیلنجز پر قابو پانے کے عزم کا جشن ہے۔ کشمیر میراتھن 2026 کے تیسرے ایڈیشن کی تقریبِ تقسیمِ انعامات سے خطاب کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے شرکاء اور تمغہ جیتنے والوں کو مبارکباد پیش کی اور کہا کہ دوڑ کے اختتام کی لکیر (فنش لائن) عبور کرنے والا ہر رنر اپنی محنت اور پختہ ارادے کے باعث داد و تحسین کا مستحق ہے۔
انہوں نے بتایا کہ تقریب کے دوران مجموعی طور پر 68 تمغے دیے گئے، جن میں 34 فل میراتھن اور 34 ہاف میراتھن کے زمرے کے تمغے شامل تھے۔ تمغے حاصل نہ کرنے والے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے سنہا نے کہا کہ ان کی شرکت اور لگن بھی اتنی ہی قیمتی ہے، اور اس بات پر زور دیا کہ میراتھن کا اصل جذبہ صرف اول آنے سے کہیں بالاتر ہے۔ انہوں نے کہا کہ گھنٹوں کی محنت کے بعد آخری کلومیٹر تک دوڑ جاری رکھنے والے ایتھلیٹس نے جس ہمت اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، وہ برابر عزت و احترام کی مستحق ہے۔
لیفٹیننٹ گورنر نے جسمانی تندرستی (فٹنس) اور متحرک طرزِ زندگی کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے موبائل اسکرین کے بڑھتے ہوئے استعمال اور غیر متحرک طرزِ زندگی سے جنم لینے والے امراض پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے عوام پر زور دیا کہ وہ دوڑ اور روزانہ پیدل چلنے سمیت جسمانی سرگرمیوں کو اپنے معمولات کا لازمی حصہ بنائیں، کیونکہ کامیابی مسلسل محنت، صبر اور روزانہ چھوٹے چھوٹے عملی اقدامات سے حاصل ہوتی ہے۔ منوج سنہا نے کہا کہ کشمیر میراتھن فٹنس، سیاحت اور جموں و کشمیر کے قدرتی حسن کو فروغ دینے کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم کے طور پر ابھر رہی ہے، جس نے ملک کے مختلف حصوں اور بیرونِ ملک سے شرکاء کو ایک جگہ اکٹھا کیا ہے۔
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انہوں نے تقریب کے شاندار انعقاد پر محکمہ سیاحت، منتظمین اور متعلقہ اداروں کی کوششوں کو سراہا اور امید ظاہر کی کہ یہ میراتھن مستقبل میں مزید مقبولیت حاصل کرے گی اور آنے والے سالوں میں اس میں شریک رنرز کی تعداد میں مزید اضافہ ہوگا۔ کشمیر میراتھن کے تیسرے ایڈیشن نے کھیلوں کے جذبے، قوتِ برداشت اور کشمیر کی خوبصورتی کا جشن منانے کے لیے رنرز کو ایک پلیٹ فارم پر یکجا کیا۔