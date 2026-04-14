ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ہر منشیات فروش، چاہے بڑا ہو یا چھوٹا، نشانہ بنایا جائے گا: ڈی سی، ایس ایس پی سرینگر
ایس ایس پی سرینگر جی وی سندیپ نے کہا کہ پولیس نے منشیات کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپناتے ہوئے کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔
Published : April 14, 2026 at 7:50 AM IST
سرینگر: (جاوید احمد ڈار) ڈپٹی کمشنر اکشے لبرو اور سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس جی وی سندیپ نے پیر کے روز منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کی وارننگ دی، جس میں جائیداد کی ضبطی اور ڈرائیونگ لائسنس کی منسوخی بھی شامل ہے، تاکہ سرینگر میں منشیات کے پھیلاؤ پر قابو پایا جا سکے۔
یہ حکام امر سنگھ کالج میں منعقدہ ایک آگاہی پروگرام کے موقعے پر 'ڈرگ فری سوسائٹی' مہم کے آغاز کے دوران خطاب کر رہے تھے۔ اس مہم کا مقصد منشیات کے بڑھتے ہوئے استعمال پر تشویش کو اجاگر کرنا اور اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اقدامات کے ساتھ عوامی بیداری کو فروغ دینا ہے۔
ڈپٹی کمشنر اکشے لبرو نے منشیات کے استعمال کی روک تھام میں آگاہی کی اہمیت پر زور دیا اور ایک منشیات سے پاک معاشرہ قائم کرنے کے لیے اجتماعی کوششوں کی اپیل کی۔
اس دوران حکام نے کہا کہ انتظامیہ مجرموں کے خلاف مسلسل کارروائی کے ساتھ ساتھ کمیونٹی سطح پر آگاہی پروگرام بھی جاری رکھے گی۔ ایس ایس پی سرینگر جی وی سندیپ نے کہا کہ پولیس نے منشیات کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی ہے اور پورے منشیاتی نیٹ ورک کو نشانہ بنانے کے لیے کارروائیاں تیز کر دی گئی ہیں۔
انہوں نے کہا کہ 'ہر منشیات فروش، چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا، نشانہ بنایا جائے گا۔' انہوں نے مزید کہا کہ جاری کارروائیاں منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث نیٹ ورکس کو توڑنے پر مرکوز ہیں۔
انہوں نے زور دے کر کہا کہ منشیات کے استعمال اور اسمگلنگ میں ملوث افراد کو سخت نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے معاشرے سے اپیل کی کہ وہ اس ناسور کے خلاف لڑائی میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ تعاون کریں۔
