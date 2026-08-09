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اننت ناگ میں ہر گھر ترنگا مہم اور وندے ماترم کے 150 سالہ جشن کا آغاز
بلال محی الدین بھٹ نے کہاکہ قومی پرچم کے احترام کا مطلب صرف اسے لہرانا نہیں بلکہ قومی ذمہ داریوں کی ادائیگی بھی ہے۔
Published : August 9, 2026 at 6:51 PM IST
اننت ناگ: ضلع اننت ناگ کے ٹاؤن ہال میں آج ایک پروقار تقریب کے دوران ضلع انتظامیہ نے ہر گھر ترنگا مہم 2026 اور وندے ماترم کے 150 سال مکمل ہونے کے موقع پر منعقد ہونے والی تقریبات کے تیسرے مرحلے کا باقاعدہ آغاز کیا۔ یہ مہم 9 اگست سے 17 اگست تک جاری رہے گی۔ اس کا مقصد عوام میں قومی اتحاد اور حب الوطنی کے جذبے کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ بالخصوص نوجوان نسل کو تحریک آزادی، قومی پرچم اور دیگر قومی علامتوں کی تاریخی اہمیت سے آگاہ کرنا ہے۔
تقریب کی صدارت ڈپٹی کمشنر اننت ناگ ڈاکٹر بلال محی الدین بھٹ نے کی۔ اس موقع پر ضلع انتظامیہ کے اعلی افسران، مختلف محکموں کے ضلعی اور سیکٹرل سربراہان، انجینئرنگ ونگز کے افسران، سرکاری ملازمین، سول سوسائٹی کے نمائندگان، نوجوان رضاکار، میڈیا سے وابستہ افراد اور بڑی تعداد میں شہری موجود تھے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر نے شہریوں، سرکاری ملازمین اور نوجوانوں سے اپیل کی کہ وہ قومی ذمہ داری، حب الوطنی اور عوامی خدمت کے جذبے کو مزید مضبوط بنائیں۔
انہوں نے آزادی کی جدوجہد میں قربانیاں دینے والے مجاہدین آزادی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کی جدوجہد، قربانی اور عزم نے ملک کی آزادی کی راہ ہموار کی۔ انہوں نے کہا کہ ہر گھر ترنگا مہم قومی ہیروز کی خدمات اور قربانیوں کو یاد کرنے اور نئی نسل کو ان کے جذبہ ایثار سے واقف کرانے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے قومی پرچم کے ڈیزائن اور اس میں موجود اشوک چکر کی علامتی اہمیت پر بھی روشنی ڈالی۔ انہوں نے بتایا کہ اشوک چکر دھرم چکر سے ماخوذ ہے اور اسے مسلسل پیش رفت، انصاف اور قانون کی بالادستی کی علامت کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔
ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ قومی پرچم کے احترام کا مطلب صرف اسے لہرانا نہیں بلکہ قانون کی پاسداری، قومی ذمہ داریوں کی ادائیگی اور عوام کو بہتر خدمات فراہم کرنا بھی ہے۔ انہوں نے متعلقہ افسران کو ضلع بھر میں میگا ترنگا ریلیوں، آرٹ اور تخلیقی سرگرمیوں، سیلفی ود ترنگا اور دیگر پروگرام منعقد کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ سرگرمیاں ضلع، سب ڈویژن، تحصیل، بلاک اور پنچایت کی سطح کے ساتھ ساتھ اسکولوں، کالجوں، سرکاری و نجی اداروں، عوامی مقامات اور دیگر اہم مقامات پر منعقد کی جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ عوام ان میں شریک ہوسکیں۔
ڈاکٹر بلال محی الدین بھٹ نے شہریوں، طلبہ، نوجوانوں، سرکاری افسران اور ملازمین پر زور دیا کہ وہ مہم میں بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ شرکت کریں اور ہر گھر ترنگا مہم کو ضلع اننت ناگ میں وسیع عوامی شرکت کی تحریک بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ قومی پرچم، قومی ترانہ اور قومی گیت ملک کی یکجہتی، اتحاد اور اجتماعی عزم کی علامت ہیں۔ انہوں نے شہریوں سے اخلاقی اقدار کو فروغ دینے اور ایک ذمہ دار، ترقی پسند، منظم اور ہم آہنگ معاشرے کی تعمیر میں فعال کردار ادا کرنے کی اپیل کی۔
وندے ماترم کے 150 سال مکمل ہونے کے موقع پر انہوں نے کہا کہ یہ موقع ہمیں ایک مضبوط، بااصول، منظم اور پُرامن معاشرے کی تعمیر کے عزم کو مزید مستحکم کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ تقریب کے دوران شرکا کو قومی علامتوں، بالخصوص قومی پرچم کی تاریخ اور ارتقا سے واقف کرانے کے لیے ایک دستاویزی فلم بھی دکھائی گئی۔ شرکا نے فلم میں پیش کی گئی تاریخی معلومات میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔
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ضلع انتظامیہ کے مطابق آئندہ دنوں میں بھی اننت ناگ کے مختلف علاقوں میں بیداری، ثقافتی اور قومی یکجہتی پر مبنی پروگرام منعقد کیے جائیں گے تاکہ ہر گھر ترنگا مہم میں عوام کی زیادہ سے زیادہ شرکت یقینی بنائی جاسکے۔