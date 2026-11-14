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نیشنل کانفرنس عوام کو گمراہ کر رہی ہے، الطاف ٹھاکر
الطاف ٹھاکر نے عبداللہ خاندان پر رخ بدلنے والی سیاست کرنے کا الزام لگایا۔
Published : November 14, 2026 at 3:19 PM IST
پلوامہ(سید عادل مشتاق): بی جے پی کے ترجمان الطاف ٹھاکر نے پلوامہ میں پارٹی دفتر میں منعقدہ ایک اجلاس کے دوران میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نیشنل کانفرنس (این سی) پر الزام لگایا کہ وہ عوام کو گمراہ کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس 'گمراہ کن بیانات' کے ذریعے عوام کی توجہ اہم مسائل سے ہٹا رہی ہے۔
الطاف ٹھاکر نے عبداللہ خاندان پر رخ بدلنے والی سیاست کرنے کا الزام لگایا اور کہا کہ وہ سامعین اور مقام کے لحاظ سے اپنا سیاسی بیانیہ تبدیل کر لیتے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ کشمیر میں وہ پاکستان کی بات کرتے ہیں، جموں میں سیکولرازم کا ذکر کرتے ہیں، اور دہلی میں قوم پرستی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ٹھاکر نے مزید الزام لگایا کہ جموں و کشمیر کی موجودہ صورتحال کے لیے عبداللہ خاندان ذمہ دار ہے۔
ٹھاکر نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ جموں و کشمیر میں بے روزگاری کی شرح تقریباً 10 فیصد تک پہنچ گئی ہے، جو ان کے مطابق ملک میں سب سے زیادہ ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ عبداللہ خاندان بے روزگاری جیسے سنگین مسائل سے عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے "رخ بدلنے والی سیاست" کا سہارا لے رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نیشنل کانفرنس کے اندرونی اختلافات اب کھل کر سامنے آ چکے ہیں۔
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انہوں نے پارٹی کے اراکین اسمبلی کی جانب سے وزراء کی سرکاری تقریبات کے مبینہ بائیکاٹ کو بڑھتی ہوئی انتشار کی علامت قرار دیا۔ ٹھاکر نے مزید پیش گوئی کی کہ ان اندرونی اختلافات کے باعث یہ پارٹی زیادہ عرصہ قائم نہیں رہ سکے گی۔