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آٹھ دہائی بعد بھی تقسیم کے زخم بھرے نہیں ہیں، ایل جی سنہا
جموں و کشمیر کا ذکر کرتے ہوئے سنہا نے کہا کہ تقسیم نے خطے پر گہرا اثر ڈالا، خاندانوں کو تقسیم کیا۔
Published : August 14, 2026 at 4:36 PM IST
سرینگر (پرویز الدین): جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا کہ 1947 کی تقسیم سے لگنے والے زخم 8 دہائی بعد بھی پوری طرح بھرے نہیں ہوئے ہیں۔ انہوں نےکہا کہ ملک کی تقسیم کے دوران مصائب اور جانیں گنوانے والوں کو یاد کرنا انسانیت کا فرض ہے۔
ایل جی سنہا نے تقسیم کے ہولناکی یادگاری دن کے موقع پر سرینگر کے ٹیگور ہال میں منعقدہ ایک یادگاری پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ دن محض تاریخ کے ایک دردناک باب کو یاد کرنے کا نہیں تھا بلکہ خود کو جانچنے، قومی عزم اور اس بات کو یقینی بنانے کا بھی تھا کہ ماضی کے سانحات کو کبھی نہ دہرایا جائے۔
اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ آج ہم سب یہاں ایک برادری، ایک قوم، ایک خاندان اور ایک اجتماعی شعور کے طور پر جمع ہوئے ہیں،" ایل جی ان لوگوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا جنہوں نے تقسیم کے دوران بے پناہ مصائب برداشت کیے اور اپنی جانیں گنوائیں۔انہوں نے کہا کہ تقسیم کے دوران مصائب برداشت کرنے والوں کی قربانیاں قوم کو یہ یاد دلا رہی ہیں کہ ملک کی تقسیم سے لگنے والے زخم ابھی تک بھرے نہیں ہیں۔
تاریخ میں تقسیم کے دوران اس پیمانے پر مصائب کی چند مثالیں موجود ہیں۔ جب لاکھوں لوگوں کو ان کے گھروں سے اکھاڑ دیا گیا تھا اور برادریوں کو توڑ دیا گیا تھا۔انہوں نے کہا کہ تقسیم کی ہولناکیوں کی یاد کا دن ان لوگوں کو یاد کرنے کا موقع ہونا چاہیے جن کی آوازیں 1947 کے تشدد اور بے گھر ہونے کے دوران گم ہو گئی تھیں۔انہوں نے کہا کہ ہم ان کے درد کو تاریخ کی مٹی میں دفن نہیں ہونے دیں گے، انہیں یاد رکھنا انسانیت کا فرض ہوگا۔انہوں نے کہا کہ نقصان اٹھانے والوں کی یادوں کو ایمانداری، سچائی اور ہمدردی کے ساتھ محفوظ کیا جانا چاہیے، اور وہ بہترین خراج پیش کر کے ادا کیا جا سکتا ہے۔
جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے 14 اگست کو تقسیم کے ہولناکی یادگاری دن کے طور پر منانے کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ موقعہ اجتماعی قومی شعور کا حصہ رہنا بن رہا ہے۔انہوں نے لوگوں سے اس دن کو ایک تاریخی واقعہ کے طور پر یاد رکھنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اسے خود شناسی اور قومی عزم کے موقع کے طور پر کام کرنا چاہئے۔انہوں نے کہا، "یہ دن تاریخ کا صرف ایک صفحہ نہیں ہےبلکہ یہ خود شناسی، خود انحصاری اور قومی عزم کا بھی دن بھی ہے۔"
انہوں نے اس موقع پر اپنے خطاب میں اس بات کو یقینی بنانے کی اہمیت پر زور دیا کہ نوجوان نسل تقسیم کی انسانی قیمت کو سمجھے۔انہوں نے کہا کہ ملک کی تقسیم محض جغرافیائی حدود میں تبدیلی نہیں تھی بلکہ اس نے خاندانوں کے لیے بے پناہ درد پیدا کیا، برادریوں کو تباہ کیا اور مصائب کا باعث بنا جن کی یادیں زندہ بچ جانے والوں اور ان کی اولادوں کے درمیان رہتی ہیں۔ایل جی نے کہا کہ معاشرے کو ایسے لوگوں کی کہانیوں کو محفوظ رکھنا چاہیے جو اپنے گھروں سے اکھڑ گئے تھے اور غیر مانوس ماحول میں اپنی زندگیوں کو دوبارہ بنانے پر مجبور ہو گئے تھے۔
انہوں نے کہا کہ معاشرے کے ہر طبقے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ تقسیم کے وقت پاکستان سے آنے والی ٹرینیں انسانی لاشوں سے بھری ہوئی تھیں، بچوں، عورتوں، مردوں اور بیٹیوں کو بے رحمی سے قتل کیا گیا تھا۔سنہا نے کہا کہ تقسیم کی کہانی نہ صرف مصائب کی تھی بلکہ ہمت، لچک اور تعمیر نو کی بھی تھی۔انہوں نے کہا کہ جو لوگ اپنا سب کچھ کھو چکے ہیں انہوں نے اپنی زندگیوں کو دوبارہ بنانے کے لیے غیر معمولی ہمت، محنت اور خود اعتمادی کا مظاہرہ کیا۔
انہوں نے کہا کہ "جن لوگوں نے سب کچھ کھو دیا تھا انہوں نے اپنی ہمت، محنت اور خود اعتمادی کے ذریعے اپنی زندگی دوبارہ حاصل کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ بے گھر ہونے والے بہت سے خاندانوں نے اپنی استقامت کے ذریعے ان جگہوں کو تبدیل کیا جہاں وہ آباد ہوئے تھے۔
انہوں نے کہا کہ پناہ گزین خاندان اپنے ساتھ اپنی زبانیں، ثقافتی روایات اور اقدار لے کر آئے ہیں، جس سے ان علاقوں کے ثقافتی تانے بانے کو تقویت ملی ہے جہاں وہ آباد ہیں۔انہوں نے کہا کہ ان کی جدوجہد سے ہمیں یہ اعتماد ملتا ہے کہ حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، انسانی روح کی ہمت تمام اندھیروں پر فتح حاصل کر سکتی ہے۔
جموں و کشمیر کا ذکر کرتے ہوئے سنہا نے کہا کہ تقسیم نے خطے پر گہرا اثر ڈالا، خاندانوں کو تقسیم کیا اور برادریوں کو ان کے آبائی گھروں سے بے گھر کیا۔ انہوں نے کہا کہ برصغیر کے مختلف حصوں سے بے گھر ہونے کے بعد جموں و کشمیر آنے والے لوگوں نے خطے کے سماجی اور ثقافتی منظرنامے میں نمایاں کردار ادا کیا۔تقسیم نے خاندانوں کو تقسیم کر دیا، اور بہت سی برادریوں کو اپنے گھروں سے بے گھر کر دیا گیا۔
ایل جی منوج سنہا نے ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کیا جنہوں نے جموں و کشمیر میں مشکلات کے باوجود اپنی زندگیوں کی تعمیر نو کی۔ انہوں نے جموں و کشمیر کے ثقافتی محکمے کو ایسے پروگراموں کے انعقاد کے لیے بھی سراہا جن کا مقصد تقسیم کی یادیں اور اسباق کو معاشرے کے مختلف طبقات تک پہنچانا ہے۔
جموں و کشمیر کے نوجوانوں سے مخاطب ہوکرایل جی نے کہا کہ تقسیم کو محض ایک تاریخی واقعہ کے طور پر نہیں دیکھا جانا چاہیے بلکہ موجودہ اور آنے والی نسلوں کے لیے اہم سبق لی جانے والی میراث کے طور پر دیکھنا چاہیے۔انہوں نے کہا کہ میں جموں و کشمیر کے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کہ تقسیم نہ صرف آپ کی تاریخ کا ایک واقعہ ہے بلکہ ان لاکھوں خاندانوں کی یاد بھی ہے جن کی میراث آپ کے ہاتھ میں ہے۔
انہوں نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ ان لوگوں کے تجربات سے سیکھیں جنہوں نے تقسیم کے دوران زندگی گزاری اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ ماضی کی غلطیاں اور تقسیم نہ دہرائی جائیں۔سنہا نے کہا، "آپ کو ان کے تجربات سے سیکھنا ہوگا۔ آپ کو یقینی بنانا ہوگا کہ جموں و کشمیر کے نوجوان مستقبل میں ان غلطیوں کو کبھی نہ دہرائیں۔"
انہوں نے سماجی ہم آہنگی، بقائے باہمی اور قومی یکجہتی کو مضبوط بنانے پر زور دیا نوجوان نسل پر اعتماد کے پل استوار کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو ایمان کا ایک مضبوط پل بنانا ہوگا جہاں دیواریں کبھی تعمیر نہیں کی گئی ہوں اجتماعی وژن ایک ہندوستان اور جموں و کشمیر کی تعمیر کا ہونا چاہئے جو ہم آہنگ، مضبوط اور مستحکم ہوں۔
تقسیم کے ہولناکی یادگاری دن پر انہوں نے پرامن بقائے باہمی، سماجی ہم آہنگی، اخلاقی اقدار اور قومی اتحاد کے لیے تجدید عہد کا مطالبہ کیا۔انہوں نے کہا کہ آج تقسیم کی سالگرہ کے موقع پر ہمیں ایک بار پھر حلف اٹھانا چاہیے کہ ہم پرامن بقائے باہمی، سماجی ہم آہنگی اور قومی یکجہتی کے لیے اپنی صلاحیتیں وقف کریں گے۔
کلچرل اکیڈمی کی جانب سے منعقدہ اس تقریب کے موقع پرملک کی تقسیم کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے ایک سکیٹ بھی سٹیج کیا گیا۔جبکہ ایک فلم بھی پیش کی گئی جس سے حاضرین کو جذباتی کیا۔تقریب میں جموں وکشمیر کے انتظامی عہدیدان ، مختلف طبقہ ہائے فکر کے لوگوں کےعلاوہ کالج اور اسکولی طلباء نے بھی شرکت کی۔