ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ایک ماہ بعد بھی بے گھر خاندانوں کی زندگی نہ بدل سکی، متاثرین آج بھی خیموں میں رہنے پر مجبور
خیموں میں زندگی گزارنے والے ان خاندانوں کے لیے اصل سوال اب بھی وہی ہے کہ آخر انہیں مستقل چھت کب نصیب ہوگی۔
Published : June 18, 2026 at 8:53 PM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) 19 مئی 2026 کو جموں کے سدھرا علاقے کے رائکہ بندی جنگلاتی پٹی میں ہونے والی انہدامی کارروائی کو تقریباً ایک مہینہ گزر چکے ہیں،مگر اس کارروائی سے متاثر ہونے والے گجر اور بکروال خاندانوں کی زندگی آج بھی شدید مشکلات کا شکار ہے۔ سیاسی بیانات، حکومتی وعدوں اور تحقیقات کے اعلانات کے باوجود متاثرہ خاندان اب بھی عارضی خیموں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ اس کارروائی کے دوران تقریباً 40 مکانات مسمار کیے گئے تھے جس کے بعد کئی خاندان ایک ہی لمحے میں بے گھر ہو گئے۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ ان کے سروں سے چھت چھن گئی، مگر اب تک مستقل بازآبادکاری یا رہائش کا کوئی عملی انتظام نہیں ہو سکا۔ شدید گرمی بارش اور غیر یقینی صورتحال کے درمیان خیموں میں زندگی گزارنے والے خاندانوں کے لیے ہر دن ایک نئے امتحان سے کم نہیں۔ خواتین کھلے آسمان تلے کھانا پکانے پر مجبور ہیں جبکہ بزرگ افراد بنیادی سہولیات کے فقدان سے دوچار ہیں۔
ایک مہینہ گزرنے کے باوجود رائکہ بندی کے متاثرہ خاندانوں کے لیے وقت جیسے تھم سا گیا ہے۔ سیاسی بحثیں اور بیانات اپنی جگہ، مگر خیموں میں زندگی گزارنے والے ان خاندانوں کے لیے اصل سوال اب بھی وہی ہے کہ آخر انہیں مستقل چھت کب نصیب ہوگی ۔ سب سے زیادہ متاثر بچے ہوئے ہیں۔ کئی اسکول جانے والے طلبہ اپنی کتابیں یونیفارم اور تعلیمی سامان ملبے تلے کھو بیٹھے ہیں ۔ والدین کا کہنا ہے کہ بچوں کی تعلیم بری طرح متاثر ہوئی ہے اور مستقل رہائش نہ ہونے کے باعث ان کی پڑھائی کا سلسلہ بھی متاثر ہو رہا ہے ۔ کئی بچے ذہنی دباؤ اور خوف کا شکار ہیں جو آج بھی اپنے گھروں کے ملبے کو یاد کرکے افسردہ ہو جاتے ہیں۔ متاثرہ خاندانوں کے پالتو جانور بھی مشکلات کا شکار ہیں ۔ کئی مویشی اور بکریاں کھلے میدانوں میں بندھی ہوئی ہیں جبکہ ان کے لیے چارے اور پانی کا مناسب انتظام نہیں ہے۔ خاندانوں کا کہنا ہے کہ یہ جانور ہی ان کی روزی روٹی کا بنیادی ذریعہ ہیں اور ان کی حفاظت بھی ایک بڑا مسئلہ بن چکی ہے۔
انہدامی کارروائی کے بعد سیاسی سرگرمیاں ضرور تیز ہوئیں۔ حکومتی وزراء، اپوزیشن رہنماؤں اور مختلف سیاسی جماعتوں کے وفود نے متاثرہ علاقے کا دورہ کیا، متاثرین سے اظہار یکجہتی کیا اور انصاف کی یقین دہانی کرائی۔ تحقیقات کے اعلانات بھی ہوئے اور بازآبادکاری کے وعدے بھی کیے گئے، لیکن زمینی حقیقت یہ ہے کہ متاثرہ خاندان آج بھی خیموں میں زندگی گزار رہے ہیں
متاثرین کا کہنا ہے کہ انہیں صرف ہمدردی کے بیانات نہیں بلکہ عملی مدد درکار ہے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ حکومت فوری طور پر مستقل رہائش، بنیادی سہولیات اور بچوں کی تعلیم کے لیے خصوصی انتظامات کرے تاکہ وہ معمول کی زندگی کی طرف واپس لوٹ سکیں۔