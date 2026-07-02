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سترہ برس گزر جانے کے باوجود بھی ریشی پورہ اور ڈوگری پورہ کے عوام کا خواب ادھورا
مقامی افراد نے بتایا کہ پل نہ ہونے کی وجہ سے گزشتہ برسوں میں کئی افراد کشتی کے ذریعے دریاعبور کرتے وقت جاں بحق ہوگئے۔
Published : July 2, 2026 at 6:42 PM IST
پلوامہ: (سید عادل مشتاق) ریشی پورہ اُلر اور ڈوگری پورہ میں دریائے جہلم پر زیرِ تعمیر دو پل گزشتہ تقریباً 17 برس سے نامکمل پڑے ہیں، جس کے باعث ان علاقوں کے رہائشیوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ سال 2008 میں پی ڈی پی-کانگریس کی مخلوط حکومت نے ان دونوں پلوں کی منظوری دی تھی تاکہ مقامی آبادی کو بہتر سڑک رابطہ فراہم کیا جا سکے، مگر 17 برس سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود یہ منصوبے آج تک مکمل نہیں ہو سکے۔
ان پلوں کی تکمیل سے گنجان آباد علاقوں کو براہِ راست قومی شاہراہ سے جوڑنے میں اہم مدد ملے گی، تاہم منصوبے نامکمل ہونے کے باعث لوگوں کو اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے کئی کلومیٹر اضافی سفر کرنا پڑتا ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ ڈوگری پورہ پل کا سنگِ بنیاد 2008 میں رکھا گیا تھا، مگر 17 سال سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود بھی منصوبے کا صرف 50 فیصد کام ہی مکمل ہو سکا ہے۔
مقامی افراد نے بتایا کہ پل نہ ہونے کی وجہ سے گزشتہ برسوں میں کئی افراد کشتی کے ذریعے دریائے جہلم عبور کرتے ہوئے ڈوب کر جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر پل بروقت مکمل کیا جاتا تو ایسے افسوسناک حادثات سے بچا جا سکتا تھا۔
مقامی افراد کے مطابق یہ پل مکمل ہونے کی صورت میں درجنوں دیہات کو قومی شاہراہ سے جوڑنے کے ساتھ ساتھ 50 سے زائد دیہات کو پنجگام ریلوے اسٹیشن، پلوامہ سے بھی منسلک کرے گا۔ لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے متعلقہ محکموں اور اعلیٰ حکام سے متعدد بار رجوع کیا، حتیٰ کہ گورنر اور ان کے مشیروں سے بھی ملاقاتیں کیں، جنہوں نے جلد کام شروع کرنے کی یقین دہانی کرائی، مگر عملی طور پر آج تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔
دوسری جانب ریشی پورہ کے مقامی افراد کا کہنا ہے کہ وہاں پل کا سنگِ بنیاد 2007 میں رکھا گیا تھا، مگر 18 سال گزرنے کے باوجود بھی صرف 60 فیصد کام مکمل ہو سکا ہے۔ اس سلسلے میں مقامی شہری بلال احمد نے مطالبہ کیا کہ حکومت فوری طور پر ان منصوبوں کی تکمیل کے لیے عملی اقدامات کرے تاکہ کئی برسوں سے مشکلات کا شکار عوام کو راحت مل سکے۔ انہوں نے کہا کہ جدید دور میں عوام بہتر سڑک رابطوں کے مستحق ہیں اور حکومت کو بنیادی ڈھانچے اور رابطہ سڑکوں کی بہتری کو اپنی اولین ترجیح بنانا چاہیے۔