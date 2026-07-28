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پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں 12 مخصوص نشستوں پر تنازعہ کیوں؟
پی او جے کے میں 12 مخصوص نشستوں کی منسوخی کے مطالبے اور مہاجرین کے حقوق پر ای ٹی وی بھارت کی خصوصی رپورٹ۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 28, 2026 at 3:33 PM IST
جموں (محمد اشرف گنائی): پاکستان کے زیرِ قبضہ کشمیر میں گزشتہ ایک ماہ سے جاری احتجاج اور کشیدہ حالات کے درمیان جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے پیش کیے گئے مطالبات اور 12 مخصوص نشستوں کو ختم کرنے کی مانگ پر سیاست گرم ہو گئی ہے۔ مظفرآباد اسمبلی میں پی او جے کے مہاجرین کے لیے آئینی طور پر مختص ان 12 نشستوں کی منسوخی پر جہاں مقامی سطح پر پرتشدد مظاہرے دیکھنے کو مل رہے ہیں، وہیں 1947 کے مہاجرین نے بھی اس پر اپنے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔
اس اہم اور حساس معاملے پر ای ٹی وی بھارت کے نمائندے محمد اشرف گنائی نے ایس او ایس انٹرنیشنل (پی او جے کے سے بے گھر ہوئے افراد کی تنظیم) کے چیئرمین راجیو چونی کے ساتھ خصوصی بات چیت کی۔
راجیو چونی نے کہا کہ "کسی بھی جمہوری نظام میں شہریوں کے لیے سیاسی تحفظ اور سیاسی طور پر بااختیار ہونا انتہائی ضروری ہے۔" انہوں نے جموں و کشمیر کے آئین کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ "آئین میں بھی پار کی 24 نشستیں مخصوص رکھی گئی ہیں جن میں سے ہجرت کر کے (جموں) آئے مہاجرین طویل عرصے سے کم از کم 8 نشستیں واگزار کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں تاکہ ایوان میں ان کی نمائندگی ہو سکے اور وہ اپنے مسائل خود اٹھا سکیں۔"
پاکستان کے زیرِ انتظام اسمبلی میں 12 نشستوں کو ختم کرنے کی مانگ پر تبصرہ کرتے ہوئے راجیو چونی نے کہا کہ "ان 12 نشستوں کے ذریعے وہاں پناہ گزینوں کو سیاسی نمائندگی حاصل تھی۔ اگر یہ حق بھی ان سے چھین لیا گیا تو یہ سراسر ناانصافی ہوگی، جس سے ان کے دکھ درد اور بڑھ جائیں گے۔" پاکستانی زیر قبضہ جموں کشمیر کے میرپور علاقے کے اپنے خاندانی پس منظر کا ذکر کرتے ہوئے ایس او ایس انٹرنیشنل کے چیئرمین نے انکشاف کیا کہ "میرپور اور مظفرآباد کی آبادی کی ساخت کو بڑی حد تک تبدیل کر دیا گیا ہے۔ 1947 کے بعد ہندو اور سکھ یہاں ہجرت کر گئے، جبکہ منگلا ڈیم کی تعمیر کے دوران مخالفت کرنے والے مقامی مسلمانوں کو برطانیہ بھیج دیا گیا اور وہاں بیرونی علاقوں کے لوگوں کو لا کر آباد کیا یا۔"
انہوں نے مزید کہا کہ "میرپور میں بھی ہندوؤں اور سکھوں کی جائیدادوں کی دیکھ بھال کے لیے کسٹوڈین کا دفتر ہے، لیکن منگلا ڈیم کی تعمیر کی زد میں آئی زمینوں کا معاوضہ آج تک متاثرین کو نہیں مل سکا۔" راجیو چونی کے مطابق ان کے "دادا کی 1947 کے وقت کی 5,25,000 روپے کی جائیداد منگلا ڈیم کے پانی میں ڈوب چکی ہے۔" چونی کے مطابق: "ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی فنڈنگ کے باوجود ہمارے لوگوں کو معاوضہ نہیں ملا۔ اگر بھارت حکومت اس علاقے کو اپنا اٹوٹ انگ مانتی ہے، تو وزارت امور خارجہ کو بین الاقوامی سطح پر اس معاوضے اور سی پیک کے تحت ہماری زمینوں کے استعمال کا معاملہ اٹھانا چاہیے۔"
جب ان سے پوچھا گیا کہ اس احتجاج کا سب سے زیادہ اثر پونچھ-حویلی خطے میں کیوں دکھائی دے رہا ہے،تو راجیو چونی نے وضاحت کی کہ "پونچھ کے علاقے میں آج بھی وہی مقامی اور اصل باشندے مقیم ہیں جن کا بنیادی تعلق اس مٹی سے ہے۔ میرپور اور مظفرآباد کی طرح وہاں آبادی کی ساخت مکمل طور پر تبدیل نہیں ہوئی، اسی لیے اپنے حقوق اور اپنی زمین کی حفاظت کے لیے پونچھ کے لوگ زیادہ فعال انداز میں آواز اٹھا رہے ہیں۔"
ایس او ایس انٹرنیشنل نے بھارت سرکار سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ پی او جے کے مہاجرین کی زمینوں کے معاوضے اور ان کے سیاسی حقوق کے تحفظ پر سفارتی سطح پر سخت موقف اختیار کرے۔
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