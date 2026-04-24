ای ٹی وی بھارت کے سینئر نامہ نگار عامر تانترے کو “پروفیسر آر کے چھبّر میموریل جرنلسٹ آف دی ایئر 2026” ایوارڈ سے نوازا گیا
سینئر نامہ نگار عامر تانترے کو سال 2025 کے دوران شاندار صحافتی خدمات پر چیف جسٹس ارون پلی نے ایوارڈ سے نوازا۔
Published : April 24, 2026 at 12:10 PM IST
جموں(محمد اشرف گنائی): جموں و کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ارون پلی نے ای ٹی وی بھارت کے سینئر نامہ نگار عامر تانترے کو سال 2025 کے دوران شاندار صحافتی خدمات کے اعتراف میں “پروفیسر آر کے چھبّر میموریل جرنلسٹ آف دی ایئر 2026” ایوارڈ سے نوازا۔ یہ باوقار تقریب پریس کلب جموں میں منعقد ہوئی، جس میں صحافت سے وابستہ متعدد شخصیات نے شرکت کی۔ اس تقریب کے دوران چیف جسٹس نے صحافیوں کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور ان کی رپورٹنگ کو سراہتے ہوئے کہا کہ معیاری صحافت معاشرے کی رہنمائی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے ایوارڈز صحافیوں کو مزید بہتر کام کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔
یہ ایوارڈ پروفیسر آر کے چھبّر میموریل ٹرسٹ، نئی دہلی کی جانب سے پریس کلب جموں کے اشتراک سے قائم کیا گیا ہے، جس کا مقصد جموں میں مقیم یا یہاں سے شائع ہونے والے اخبارات ویب سائٹس اور دیگر میڈیا اداروں سے وابستہ صحافیوں کی نمایاں کارکردگی کو سراہنا ہے۔ یہ اعزاز مرحوم پروفیسر آر کے چھبّر کی یاد میں دیا جاتا ہے جو محکمہ تعلیم جموں کے سابق ڈائریکٹر تھے اور سن 2014 میں انتقال کر گئے تھے۔
ہر ایوارڈ کے ساتھ 25 ہزار روپے نقد انعام اور تعریفی سند دی جاتی ہے۔ ایوارڈ دو زمروں میں دیا جاتا ہے، جن میں جرنلسٹ آف دی ایئر (پولیٹیکل رپورٹنگ) اور جرنلسٹ آف دی ایئر (انکَورنگ جموں) شامل ہیں۔ پہلا ایوارڈ ریاستی معاملات پر بہترین سیاسی رپورٹنگ کرنے والے صحافی کو جبکہ دوسرا ایوارڈ جموں خطے سے متعلق تحقیقی یا نمایاں رپورٹنگ پر دیا جاتا ہے۔
ٹرسٹ کے مطابق سال 2025 (یکم جنوری تا 31 دسمبر) کے دوران شائع ہونے والی رپورٹس کو مدنظر رکھا گیا، جبکہ اندراجات جمع کرانے کی آخری تاریخ 28 فروری 2026 مقرر کی گئی تھی۔