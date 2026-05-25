ضلع پلوامہ میں اِن پیشنٹ ڈپارٹمنٹ کا انعقاد، منشیات کے عادی افراد کے علاج اور بحالی کے لیے بہترین قدم
Published : May 25, 2026 at 6:52 PM IST
پلوامہ: (سید عادل مشتاق) منشیات کے عادی افراد کے علاج اور بحالی کے لیے ایک اہم قدم کے طور پر ڈسٹرکٹ اسپتال پلوامہ کے ایڈکشن ٹریٹمنٹ فیسلٹی میں 10 بستروں پر مشتمل اِن پیشنٹ ڈپارٹمنٹ سروسز کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے۔
یہ اقدام حکومت کی جانب سے جاری ’’100 روزہ نشہ مُکت جموں و کشمیر ابھیان‘‘ کے تحت اٹھایا گیا ہے، جس کا مقصد منشیات کے بڑھتے رجحان پر قابو پانا اور متاثرہ نوجوانوں کو بہتر علاج و بحالی کی سہولیات فراہم کرنا ہے۔
اس نئی 10 بستروں والی سہولت کے آغاز کے بعد اب منشیات کے شکار مریضوں کو اسپتال میں داخل کرکے مسلسل نگرانی، علاج، کونسلنگ اور بحالی کی خدمات ایک ہی چھت تلے فراہم کی جائیں گی۔ اس سے قبل یہاں صرف او پی ڈی خدمات دستیاب تھیں۔
ایڈکشن ٹریٹمنٹ فیسلٹی پلوامہ کے انچارج ڈاکٹر سید عمر نے لیفٹیننٹ گورنر کے ’’100 روزہ نشہ مُکت جموں و کشمیر ابھیان‘‘ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ یہ مہم کامیابی کے ساتھ جاری ہے اور اس کے مثبت نتائج سامنے آرہے ہیں۔انہوں نے کہا اس مہم کے ذریعے سے اب نوجوأن منشیات جیسی بدعت سے واقف ہو کر اس بدعت سے دور بھاگنے کی پہل ر رہے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ 10 بستروں پر مشتمل ان پیشنٹ سہولت پلوامہ کے عوام کے لیے نہایت فائدہ مند ثابت ہوگی کیونکہ اب مریضوں کو علاج کے لیے دوسرے اضلاع کا رخ نہیں کرنا پڑے گا۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ منشیات کے عادی افراد کے علاج اور بحالی کے لیے اس مرکز سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔سید عمر نے کہا 100روزہ منشیات مخالف کو بڑھا کر ایک سال تک لے جانا چاہے تاکہ منشیات جیسی بدعت پر مکمل طور قابو پایا جا سکے۔