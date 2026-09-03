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اعلان کے سات سال بعد بھی ترال میں فروٹ منڈی کا قیام ایک خواب
باغ مالکان، سیب تاجروں کا کہنا ہے کہ علاقے میں منڈی کے قیام سے ہارٹیکلچر صنعت کو کافی فروغ ملے گا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 3, 2026 at 3:45 PM IST
پلوامہ (شبیر بٹ) : جنوبی کشرکے ترال علاقے میں ہارٹیکلچر سیکٹر کا دائرہ کافی بڑھ گیا ہے اور گزشتہ برسوں کے دوران ہزاروں کنال اراضی پر سیب کے درخت لگائے گئے ہیں تاہم علاقے میں ایک فروٹ منڈی کا قیام گزشتہ سات برسوں سے ایک خواب بنا ہوا ہے۔
ضلع پلوامہ کے نودل، ترال علاقے میں سات سال قبل فروٹ منڈی کے لیے حاصل کی گئی زمین پر بنیادی ڈھانچے کو چھوڑ کر کچھ بھی کام نہیں کیا گیا ہے۔ جس کی وجہ سے باغ مالکان اور سیب کی صنعت سے جڑے تاجرین بھی پریشان ہیں۔
مشتاق احمد نامی ایک مقامی تاجر نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ مقامی سطح پر منڈی کا قیام ایک خوش آئیند بات تھی جس سے مقامی میوہ تاجروں کو مقامی سطح پر ہی کود میوہ فروخت کرنے کا موقع ملتا تاہم حکومت نے اعلان کے بعد یہاں زمین کی نشاندہی تو کی لیکن زمینی سطح پر کوئی پیشرفت نہیں ہوئی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ "اب فایل وزیر اعلیٰ کے چیمپبر میں چھول چاٹ رہی ہے اور بارہا گزارشات کے باوجود اس جانب توجہ دینے سے متعلقہ افسران گریزاں ہیں ۔"
وادی کشمیر کے دیگر علاقوں کی طرح ہی ضلع پلوامہ کے ترال علاقے میں بھی گزشتہ برسوں کے دوران فروٹ انڈسٹری، خاص کر سیب کی کاشت و تجارت کا دائرہ کافی وسیع ہوا ہے اور کاروبار میں بھی کافی تیزی آئی ہے۔ تاہم علاقے میں فروٹ منڈی کی عدم دستیابی کسانوں کے ساتھ ساتھ تاجروں کے لیے بھی پریشانی کا سبب بنی ہوئی ہے۔ ترال کے نودل علاقے میں ہارٹیکلچر محکمہ نے قریباً سات برس قبل منڈی کا قیام عمل میں لایا تھا جس کی وجہ سے لوگوں کو کچھ راحت مل رہی ہے۔
غلام محمد نامی ایک اور مقامی شہری کا کہنا ہے کہ "سرکار نے ترال علاقے کو یکسر نظر انداز کیا ہوا ہے اور لوگ اس حوالے سے پریشان نظر آتے ہیں۔ جہاں تک فروٹ منڈی کی بات ہے یہاں زمینی سطح پر کچھ کام نہیں کیا گیا ہے جبکہ مقامی ممبر اسمبلی بھی خاموش ہے ۔"
ترال میں منڈی کے قیام کے اعلان کو مقامی باغ مالکان اچھی پہل قرار دے رہے تھے تاہم اعلان اور زمین کی نشاندہی کیے جانے کے برسوں بعد بھی نہ ہی میکڈمائزیشن کا عمل مکمل کیا گیا ہے اور نہ ہی منڈی کی دیوار بندی انجام دی گئی۔ مقامی تاجروں کا دعویٰ ہے کہ کئی مرتبہ انہوں نے معاملے کو متعلقہ حکام کے نوٹس میں لایا لیکن انہوں نے اس بارے میں عملی طور کچھ کیا نہیں، جس کی وجہ سے وہ اب مایوس ہو چکے ہیں۔
لوگوں کا کہنا ہے کہ ایک بہتر منڈی کی عدم دستیابی سے لوگ بیرونی ضلع اپنا مال فروخت کرنے پر مجبور ہیں ۔
اس دوران ہارٹیکلچر ڈیولپمنٹ آفیسر سرتاج احمد نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ ترال میں فی الوقت ہارٹیکلچر سیکٹر فروغ پارہا ہے اور ایک فروٹ منڈی کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے اور اس حوالے سے نودل ترال میں منڈی کے لیے زمین کی فراہمی کے لیے نشاندہی کی گئی ہے اور اسطرح اس پر کام جلد شروع ہوگا۔ اس بارے میں مارکیٹنگ محکمہ بہتر طریقے سے جواب دے سکتا ہے۔
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