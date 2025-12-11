ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ترال: بجلی کی آنکھ مچولی سے صارفین پریشان، حکام خاموش
جموں و کشمیر کے ترال میں بجلی کی ناکافی سپلائی سے لوگ پریشان ہیں، خاص طور پر طلبہ کا قیمتی وقت ضائع ہو رہا ہے۔
Published : December 11, 2025 at 12:42 PM IST
ترال (شبیر بٹ): شدت کی سردی کے ان ایام میں جبکہ وادی کے اندر لوگ گرم ملبوسات پہننے پر مجبور ہیں اور لوگوں کے معمولات شدت سے متاثر ہو رہے ہیں جنوبی کشمیر کے ترال سب ضلع میں لوگوں کو بجلی کی آنکھ مچولی اور غیر اعلانیہ کٹوتی سے مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ حیرت کا مقام ہے کہ محکمہ بجلی کی جانب سے مشتہر شدہ شیڈول پر بھی محکمہ عمل درآمد کرنے میں ناکام نظر آرہا ہے جن علاقوں میں محکمہ نے سمارٹ میٹرس نصب کیے ہیں وہاں بھی محکمہ صارفین کو شیڈول کے مطابق بجلی فراہم نہیں کر پا رہا ہے۔
جبکہ نان میٹرڈ علاقوں میں تو بجلی کا حال بے حال ہے۔ صارفین کا کہنا ہے کہ شدت کی سردی میں جبکہ بجلی کی اشد ضرورت ہوتی ہے محکمہ بجلی نہ جانے کیوں بجلی فراہم کرنے میں ناکام نظر آرہا ہے جبکہ بجلی فیس میں بے تحاشا اضافہ کر دیا گیا ہے لیکن برقی رو کی عدم۔ دستیابی نے صارفین کو مشکلات میں دھکیل دیا ہے۔
ایک طالب علم امرجیت سنگھ نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ بجلی کی آنکھ مچولی سے طلباء کا قیمتی وقت ضائع ہوجاتا ہے اور وہ بہتر انداز میں پڑھ نہیں پاتے ان کا کہنا تھا کہ وہ حکومت سے تارے نہیں مانگ رہے، صرف شیڈول کے مطابق بجلی مانگتے ہیں لیکن وہ بھی فراہم نہیں کی جاتی۔ اسی طرح دیگر کئ صارفین نے بتایا کہ ترال علاقے میں گزشتہ کئ برسوں کے دوران بجلی فیس میں کافی اضافہ کیا گیا ہے۔
مزید پڑھیں: کشمیر: بجلی فیس میں اضافے کی تجویز، سیاسی رہنماؤں نے کیا اعتراض
صارفین نے بتایا کہ ترال علاقے میں بجلی بحران ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا ہی جا رہا ہے، حالانکہ بجلی محکمہ نے یہاں شیڈول تو مشتہر کیا ہے، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ بجلی محکمہ اپنے ہی شیڈول پر عمل کرنے میں ناکام رہتا ہے، جس سے عوامی سطح پر زبردست ناراضگی پائی جا رہی ہے۔اس حوالے سے جب اس نمائندے نے محکمہ بجلی کے ایک اعلی افسر سے بات کی تو انھوں نے بتایا کہ سردی بڑھنے کے ساتھ ہی بجلی کی کھپت میں کافی اضافہ درج ہوا ہے اور اچانک لوڈ بڑھ جانے سے محکمہ کو غیر ضروری طور کٹس لینے پڑتے ہیں انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ بجلی کا منصفانہ استعمال کریں تاکہ وہ شیڈول کے مطابق بجلی فراہم کر سکیں۔