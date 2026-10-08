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کشمیر میں' فیٹی لیور 'کی وبائی صورت آئندہ ٹرانسپلانٹ میں اضافے کا باعث بن سکتی ہے: ڈاکٹر ایم سلیم خان
ڈاکٹرسلیم خان نےفیٹی لیور کو وبا قرار دیا اور کہا کشمیر میں تقریباً ہردوسرا شخص فیٹی لیوریعنی جگرمیں اضافی چربی کی بیماری کا شکار ہے
Published : October 8, 2026 at 6:18 PM IST
سرینگر (پرویز الدین) : جموں وکشمیر میں فیٹی لیور یعنی جگر میں اضافی چربی 'وبائی بیماری' کی صورت اختیار کر رہی ہے۔ فیٹی لیور ایک ایسی خاموش بیماری ہے جو وقت پر قابو نہ پانے کی صورت میں جگر کو مستقل نقصان پہنچا سکتی۔ماہرین کے مطابق کشمیرمیں ہر دوسرا شخص فیٹی لیور سے متاثر ہے اور یہ خطرناک رجحان آئندہ برسوں میں لیور ٹرانسپلانٹ میں اضافے کا باعث بن سکتا ہے۔
جی ایم سی سرینگر میں شعبہ کمیونٹی میڈیسن کے پروفیسر ڈاکٹر محمد سلیم خان سے ای ٹی وی بھارت کے نمائندے پرویز الدین نے خاص بات چیت کی۔ انہوں نے کہا کہ فیٹی لیور کی بیماری خاص کر کشمیر میں تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ نہ صرف بڑے بلکہ بچے سے اس خاموش بیماری سے متاثر ہورہے ہیں ۔انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اس بیماری کا بڑھتا ہوا بوجھ آئندہ برسوں میں جگر کی خرابی کے معاملات میں نمایاں اضافے کے علاوہ لیور ٹرانسپلانٹ میں اضافے کا باعث بن سکتا ہے ۔
ڈاکٹر سلیم خان نے فیٹی لیور کو وبا قرار دیا اور کہا کشمیر میں تقریباً ہر دوسرا شخص فیٹی لیور یعنی جگر میں اضافی چربی کی بیماری کا شکار ہے۔انہوں نے خبردار کہ اگر موجودہ رجحان جاری رہا تو آئندہ پانچ سے دس برسوں میں جگر کے عطیہ دہندگان اور جگر کی پیوند کاری کی مانگ میں کافی اضافہ ہو سکتا ہے جس سے ممکنہ طور پر ٹرانسپلانٹ خدمات پر بڑا بوجھ پڑ سکتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ دستیاب ڈیٹا کے مطابق جموں وکشمیر میں 20 سے 40 فیصد لوگ فیٹی لیور سے متاثر ہیں حتی کہ بڑوں کے ساتھ ساتھ اب بچے بھی اس بیماری سے جوجھ رہے ہیں ۔ایک اندازے کے مطابق بچوں میں جگر میں اضافی چربی کی بیماری 20 سے 30 فیصد پائی جارہی ہے جو ایک خطرناک رجحان ہے ۔
ایک سوال کے جواب میں ڈاکٹر سلیم خان نے کہا فیٹی لیور پر اگر وقت رہتا قابو نہ پایا جائے تو یہ لیور کیسز کے خطرے کو بڑھاتا یے۔انہوں نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ شوگر والی اور غیر صحت بخش چکنائی سے بھرپور غذاؤں کا استعمال کم کریں اور جنک اور فاسٹ فوڈ، پیک شدہ اور پراسیسڈ فوڈز، سافٹ ڈرنکس اور دیگر میٹھے مشروبات کے زیادہ استعمال سے گریز کریں۔
ڈاکٹر سلیم نے کہا کہ ناکافی جسمانی سرگرمی کے ساتھ زیادہ کیلوریز کا استعمال ایک تشویشناک امر ہے۔خاص طور پر جب بیٹھے بیٹھے طرز زندگی تیزی سے عام ہو رہی ہے۔انہوں نے لوگوں کو مشورہ دیا کہ وہ زیادہ کھانے سے گریز کرتے ہوئے تازہ پھلوں اور سبزیوں اور گھر کے روایتی کھانوں پر توجہ دیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے تیز چلنے، جاگنگ، دوڑنے اور کھیلوں سمیت جسمانی سرگرمیوں میں خاطر خواہ اضافے پر بھی زور دیا۔
انہوں نے طرز زندگی میں تبدیلی کو طویل مدتی صحت کے تحفظ کا ایک کلیدی جزو قرار دیا۔ طرز زندگی میں تبدیل، ادویات اور سپورٹ سسٹم پر انحصار کرنے کے بجائے بہتر اور صحت مند زندگی گزارنے کی کلید ہے۔انہوں نے خاندانوں پر زور دیا کہ وہ جسمانی سرگرمی اور صحت مند کھانے کی عادات کو اپنے روزمرہ کے معمولات کا حصہ بنائیں،ایسے میں طرز زندگی میں احتیاطی تبدیلیاں جگر کی بیماری کے مستقبل کے بوجھ کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں
ڈاکٹر سلیم کہتے ہیں کہ فیٹی لیور جسے ہیپاٹک سٹیٹوسس بھی کہا جاتا ہے اس وقت نشوونما پاتا ہے جب جگر میں ضرورت سے زیادہ چربی جمع ہو جاتی ہے۔ جگر آپ کے جسم کا دوسرا سب سے بڑا عضو ہے۔ یہ کھانے اور مشروبات سے غذائی اجزاءکی پروسیسنگ میں مدد کرنے کے علاوہ خون سے خطرناک زہریلے مادوں کو فلٹر کرنے کا ذمہ دار ہے ۔
چربی کی زیادہ مقدار جگر کی سوزش کا باعث بن سکتی ہے جو جگر کو نقصان پہنچا سکتی ہے اور داغدار ہو سکتی ہے۔ جگر میں سوزش پیدا ہو سکتی ہےجیسے جگر کا کینسر یا سروسس کہا جاتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ جگر جسم کا ایک ایسا عضو ہے جو سب سے زیادہ یعنی 500 کام انجام دیتا ہے اور یہ جسم کا ایک ایسا اہم عضو ہے جو ہارمونز بناتا ہے، یعنی یہ ایک سٹور ہاؤس یا ڈی ٹوکسیفکیشن پلانٹ ہے اور یہ جسم سے فاضل اشیاء کو خارج کرتا ہے۔ یہ جسم کا مرکزی عضو ہے اور اگر جگر صحت مند نہ ہو تو جسم کام نہیں کر سکے گا۔
انہوں نے کہا کہ 'تقریباً تین دہائیاں پہلے تک ہارٹ اٹیک، ذیابیطس اور بی پی جیسی بیماریاں خطرناک سمجھی جاتی تھیں۔ لیکن اب صورتحال بدل گئی ہے اور اب ملک میں جگر کی بیماریاں بڑھ رہی ہیں۔انہوں نے کہا کہ بالغوں میں جگر کے چار بڑے مسائل دیکھے جاتے ہیں۔ الکوحولک لیور کی بیماری زیادہ شراب پینے کی وجہ سے ہوتی ہے، بغیر الکوحل فیٹی لیور کی بیماری ان لوگوں میں ہوتی ہے جن کو ذیابیطس، موٹاپا اور خراب کولیسٹرول ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ تیسرا ہیپاٹائٹس بی اور چوتھا ہیپاٹائٹس سی ہے۔
پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں ڈاکٹر سلیم نے کہا کہ جگر کی چربی بغیر کسی بڑی علامت کے بڑھتی رہتی ہے۔ الٹراساؤنڈ رپورٹ میں گریڈ ون کا مطلب ہے کہ جگر پر چربی کی ابتدائی تہہ جمی ہے، جسے آسانی سے ختم کیا جا سکتا ہے۔گریڈ ٹو پر چربی میں اضافہ ہو چکا ہوتا ہے اور علاج نہ کرنے کی صورت میں سوزش شروع ہو سکتی ہے جبکہ گریڈ تھری ایک سنگین مرحلہ ہے جہاں جگر کے خلیات متاثر ہونے لگتے ہیں اور فوری توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔
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انہوں نے کہا کہ روزانہ 30 منٹ کی باقاعدہ واک کریں، میٹھی اشیاء، کولڈ ڈرنکس اور تلی ہوئی غذاؤں سے پرہیز کریں، اپنی خوراک میں سبزیوں، دالوں اور فائبر کا استعمال بڑھائیں، اور اپنا وزن کنٹرول میں رکھیں۔ بروقت پرہیز اور طرز زندگی میں تبدیلی سے جگر کو دوبارہ مکمل طور پر صحت مند بنایا جا سکتا ہے۔ اپنے جگر کی حفاظت کریں اور باقاعدگی سے معائنہ کروائیں۔