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بڈگام فراڈ کیس میں سابق جے کے بینک ڈیلی ویجر کے خلاف چارج شیٹ پیش
یہ چارج شیٹ مختلف دفعات کے تحت ایڈیشنل اسپیشل جج، اینٹی کرپشن، سرینگر کی عدالت میں دائر کی گئی۔
Published : July 1, 2026 at 12:40 PM IST
بڈگام: (محمد عارف وانی) کرائم برانچ کشمیر کے اقتصادی جرائم ونگ (EOW) نے جے اینڈ کے بینک کے ایک سابق ڈیلی ویجر کے خلاف مبینہ طور پر 1.04 کروڑ روپے سے زائد کی مالی خردبرد اور بینک فراڈ کے معاملے میں عدالت میں چارج شیٹ پیش کر دی ہے۔
یہ چارج شیٹ ایف آئی آر نمبر 20/2018 کے تحت رنبیر پینل کوڈ اور انسدادِ بدعنوانی ایکٹ کی مختلف دفعات کے تحت ایڈیشنل اسپیشل جج، اینٹی کرپشن، سرینگر کی عدالت میں دائر کی گئی۔
تحقیقات کے مطابق، ضلع بڈگام کے چاڈورہ علاقے کے ہنجورہ سے تعلق رکھنے والے ملزم روف محمد وانی نے جے اینڈ کے بینک کے بزنس یونٹ ڈاڈہ اومپورہ میں بطور ڈیلی ویجر خدمات انجام دیتے ہوئے مبینہ طور پر صارفین کے بینک کھاتوں سے غیر مجاز رقوم نکالیں، کسان کریڈٹ کارڈ (KCC) قرض کھاتوں کی کریڈٹ حد بغیر اجازت بڑھائی اور بینکنگ اسناد کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے فنڈز کا غلط استعمال کیا۔
اقتصادی جرائم ونگ کے مطابق تحقیقات سے ثابت ہوا کہ ملزم نے یہ مبینہ دھوکہ دہی اپنے اور اپنے اہل خانہ کو ناجائز مالی فائدہ پہنچانے کی غرض سے انجام دی، جس کے نتیجے میں جے اینڈ کے بینک کو ₹1,04,48,141 کا مالی نقصان اٹھانا پڑا۔
کرائم برانچ نے بتایا کہ تفتیش مکمل ہونے کے بعد مقدمے کی مزید قانونی کارروائی کے لیے چارج شیٹ مجاز عدالت میں پیش کر دی گئی ہے۔
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