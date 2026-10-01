ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں کشمیر ایل جی کا فرضی دستخط تیار کرنے کا معاملہ: ملزم کے خلاف چارج شیٹ داخل
ایجنسی کے مطابق جعلی لیٹر ہیڈ پر ایل جی کے دستخط بنا کر ملزم نے ایس ایس پی اننت ناگ کو خط بھیجا تھا۔
By PTI
Published : October 1, 2026 at 1:34 PM IST
سرینگر: اکنامکس آفینس وِنگ (ای او ڈبلیو) کرائم برانچ نے جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر کے دستخط مبینہ طور پر جعلی بنانے کے معاملے میں ایک شخص کے خلاف چارج شیٹ داخل کی ہے۔
ایجنسی کے ترجمان نے جمعرات کو بتایا کہ پلوامہ ضلع کے رہنے والے ثقلین مشتاق ڈار نامی ایک شہری کے خلاف بھارتیہ نیائے سنہتا (BNS) کی متعلقہ دفعات کے تحت سرینگر کی سب جج عدالت میں چارج شیٹ داخل کی گئی۔
ترجمان کے مطابق یہ معاملہ ایک ایسی جعلی تحریری ہدایت سے متعلق ہے جو مبینہ طور پر اننت ناگ کے سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ایس ایس پی) کے نام بھیجی گئی تھی۔ اس میں بھیجنے والے نے خود کو جموں و کشمیر مرکز کے زیر انتظام علاقے کے لیفٹیننٹ گورنر کے طور پر ظاہر کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ خط جعلی سرکاری لیٹر ہیڈ پر تیار کیا گیا تھا اور اس پر لیفٹیننٹ گورنر کے جعلی دستخط کیے گئے تھے۔
ترجمان نے کہا کہ اس خط کا مقصد اننت ناگ ضلع پولیس انتظامیہ کے کام میں غیر قانونی طور پر اثر انداز ہونا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ تحقیقات کے دوران جمع کیے گئے شواہد اور الزامات سے متعلق مواد سے بھارتیہ نیائے سنہتا کی متعلقہ دفعات کے تحت جرائم کے ارتکاب کی تصدیق ہوئی۔ اور اسی ضمن پولیس نے کورٹ میں چارچ چیٹ فائل کی۔
یہ بھی پڑھیں:
مہاراشٹر: وزیراعلیٰ شندے کے جعلی دستخط اور مہر کے خلاف مقدمہ درج