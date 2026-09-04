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جموں و کشمیر میں ماحولیاتی بحران کا خدشہ، نیپال سانحہ ہمارے لیے وارننگ: کلائمیٹ فرنٹ
ماحولیاتی کارکنوں نے جموں و کشمیر، خصوصاً چناب وادی میں گلیشیئر پگھلنے، گلیشیئر جھیلوں اور شدید بارشوں کے باعث بڑے سانحے کا خدشہ ظاہر کیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 4, 2026 at 11:57 AM IST
جموں (عامر تانترے): نیپال میں پیش آئے سانحے کے بعد جموں و کشمیر میں ممکنہ ماحولیاتی بحران پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کلائمیٹ فرنٹ جموں نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ دیر ہونے سے قبل احتیاطی اور تدارکی اقدامات کیے جائیں۔
فورم کا کہنا ہے کہ جموں و کشمیر ایک انتہائی حساس جغرافیائی مقام پر واقع ہے، جہاں چناب وادی میں پانچ گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ ایسے میں حکومت کے ساتھ ساتھ عوام کو بھی ماحول کے تحفظ کے حوالے سے سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا۔
ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے فورم کی رکن اور ماحولیاتی کارکن اگریا سنگھ چوہان نے کہا کہ نیپال میں پیش آنے والا واقعہ کوئی دور کا سانحہ نہیں بلکہ یہ جموں و کشمیر کے دروازے تک پہنچنے والی ایک وارننگ ہے۔ انہوں نے کہا، "سوال یہ نہیں ہے کہ ہمارے یہاں بھی ایسا سانحہ پیش آئے گا یا نہیں، بلکہ سوال یہ ہے کہ جب ایسا ہوگا تو کیا ہم اس کے لیے تیار اور مکمل طور پر چوکنا ہوں گے؟
اگریا سنگھ چوہان نے کہا کہ جموں و کشمیر، خاص طور پر چناب وادی، نیپال سے بھی زیادہ سنگین سانحے کا سامنا کر سکتی ہے۔ ان کے مطابق اس خطے میں کسی ممکنہ آفت کی شدت نیپال میں پیش آئے واقعے سے 10 گنا زیادہ ہو سکتی ہے۔ ماحولیاتی کارکن نے چناب دریا پر مختلف ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کی تعمیر اور ماہرینِ ارضیات کی جانب سے اٹھائے گئے خدشات کو نظر انداز کیے جانے پر بھی سوالات اٹھائے۔
انہوں نے جموں شہر کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ حکومت نے دریائے توی پر ریور فرنٹ تعمیر کیا ہے، حالانکہ یہ دریا موسمی سیلاب کا شکار ہوتا ہے اور سیلابی پانی کے بہاؤ کے لیے کھلی جگہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ دریا کے قدرتی راستے اور زمین کو محدود کرنے سے سیلابی پانی کے رہائشی علاقوں میں داخل ہونے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے، جس کے سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔
اگریا سنگھ نے کہا کہ چناب وادی میں گلیشیئر پیچھے ہٹ رہے ہیں، گلیشیئر جھیلیں بن رہی ہیں اور ان کا حجم بڑھ رہا ہے، جبکہ پہاڑی ڈھلوانیں بھی مسلسل غیر مستحکم ہوتی جا رہی ہیں۔ دوسری جانب شدید بارشیں ان بدلتے ہوئے ماحولیاتی حالات کے ساتھ مل کر آفات کے نئے خطرات پیدا کر رہی ہیں۔انہوں نے کہا کہ چناب وادی کو ایک انتہائی حساس ڈیزاسٹر رسک زون کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔
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اگریا سنگھ نے گزشتہ سال چشوتی میں پیش آئے کلاؤڈ برسٹ، اس کے بعد جموں خطے میں آنے والے سیلاب اور مختلف علاقوں میں ہونے والی شدید بارشوں کا حوالہ دیتے ہوئے حکومت سے سوال کیا کہ ان واقعات کے بعد کیا اقدامات کیے گئے؟انہوں نے کہا کہ بدلتے ہوئے موسمی حالات سے متعلق سائنسی مسائل سے نمٹنے کے ساتھ ساتھ ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ اگر جموں و کشمیر میں نیپال جیسا کوئی سانحہ پیش آتا ہے تو عوام کو اپنی جان بچانے کے لیے کیا کرنا ہوگا۔