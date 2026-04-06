سجادہ نشینوں کا ارمان فی الحال خاک نشین، کشتواڑ زیارتگاہیں وقف قرار
ہائی کورٹ نے زیارتوں پر دہائیوں پرانا تنازعہ ختم کرتے ہوئے جائیداد کو وقف قرار دے کر سجادہ نشینوں کا دعویٰ مسترد کر دیا۔
Published : April 6, 2026 at 1:52 PM IST|
Updated : April 6, 2026 at 3:07 PM IST
سرینگر: ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ نے کشتواڑ کی معروف زیارتگاہوں - زیارت فرید الدین صاحب اور زیارت اسرار الدین صاحب سے وابستہ تمام جائیدادوں کو وقف کی ملکیت قرار دیا ہے۔ عدالت نے سجادہ نشین کنبے کے اس دعوے کو مسترد کر دیا کہ جس میں انہوں نے ان جائیدادوں کے ان کی خاندانی ملکیت ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ مقدمہ 1979 سے چل رہا تھا اور تقریباً پچاس سال بعد اس کا فیصلہ سنایا گیا۔ عدالت نے واضح طور پر کہا کہ "زیر بحث پوری جائیداد وقف ہے۔"
36 صفحات پر مشتمل فیصلے میں جسٹس سنجے دھر نے دو درخواستیں (OWP 97/1979 اور OWP 441/2013) خارج کر دیں۔ یہ درخواستیں سید لطف اللہ شاہ اور دیگر نے دائر کی تھیں۔ عدالت نے 1978 اور 2001 کے وقف قوانین کے خلاف آئینی چیلنج کو بھی غیر مؤثر قرار دے کر خارج کر دیا۔
یہ مقدمہ خطہ چناب کے کشتواڑ ضلع میں واقع معروف زیارتگاہوں سے متعلق تھا، جہاں ہر سال ہزاروں عقیدت مند آتے ہیں اور یہ علاقے کی مذہبی و سماجی زندگی کا اہم حصہ ہیں۔ درخواست گزاروں کا کہنا تھا کہ ان کے خاندان کئی نسلوں سے ان زیارتوں کے متولی رہے ہیں، اس لیے زیارتیں، زمین اور نذرانے ان کی ذاتی ملکیت ہیں۔
تاہم عدالت نے کہا کہ زیارتوں کی قانونی حیثیت خاندان کے دعوے سے زیادہ اہم ہے۔ عدالت نے وضاحت کی کہ اس طرح کی زیارتیں "وقف بذریعہ استعمال" کے زمرے میں آتی ہیں، یعنی ان کا مذہبی استعمال ہی انہیں وقف بناتا ہے۔
عدالت نے مزید کہا کہ مسجد، درگاہ وغیرہ جیسی جائیدادیں اپنے استعمال کی بنیاد پر خود بخود وقف ہوتی ہیں اور انہیں وقف قرار دینے کے لیے کسی باقاعدہ اعلان کی ضرورت نہیں ہوتی۔
درخواست گزاروں نے دلیل دی تھی کہ کشتواڑ کے سابق حکمران راجہ کیرت سنگھ کی طرف سے وقف کی کوئی باقاعدہ دستاویز موجود نہیں، اس لیے زیارتوں کو وقف نہیں مانا جا سکتا۔ عدالت نے اس دلیل کو رد کر دیا اور کہا کہ پرانے ریکارڈ میں "روضہ" کا لفظ بھی انہیں وقف کے زمرے میں لاتا ہے۔
عدالت نے یہ بھی کہا کہ 1969 کی ایک رپورٹ، جس پر خاندان نے اپنا دعویٰ قائم کیا تھا، حتمی نہیں تھی کیونکہ اسے حکومت نے نہ منظور کیا اور نہ ہی سرکاری گیزٹ میں شائع کیا۔ عدالت نے 1979 کی تحقیقات کو بھی درست قرار دیا اور کہا کہ درخواست گزاروں کو مکمل موقع دیا گیا تھا، حتیٰ کہ انہوں نے اپیل بھی دائر کی تھی جس میں ان کے دلائل کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا۔
آخر میں عدالت نے مرکزی درخواست خارج کرتے ہوئے درخواست گزاروں کو یہ اجازت دی کہ وہ زیارت کی زمین پر بنے اپنے رہائشی مکانات میں رہ سکتے ہیں، لیکن وقف کے کرایہ دار کے طور پر، جیسا کہ 1982 کے فیصلے میں طے ہو چکا تھا۔
یہ بھی پڑھیں: