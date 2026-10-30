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قومی شاہراہ پر سکیورٹی قافلوں کی نقل و حرکت سے عوام کو مشکلات کا سامنا، سکینہ ایتو کا لیفٹیننٹ گورنر سے اقدامات کی مطالبہ
وزیر نے کہا کہ اگرچہ سکیورٹی انتہائی اہم ہے، لیکن عوام کی فلاح و بہبود بھی اتنی ہی ضروری ہے۔
By PTI
Published : October 30, 2026 at 11:27 AM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کی وزیر سکینہ ایتو نے جمعہ کے روز لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے مطالبہ کیا کہ وہ قومی شاہراہ پر سکیورٹی قافلوں کی آمد و رفت کے باعث اکثر پیدا ہونے والے ٹریفک جام کو کم کرنے کے لیے اقدامات کریں۔
سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' (سابقہ ٹوئٹر) پر ایک پوسٹ میں، سکینہ ایتو نے کہا کہ اگرچہ سکیورٹی انتہائی اہم ہے، لیکن "ہمارے عوام کی فلاح و بہبود بھی اتنی ہی ضروری ہے۔" انہوں نے لکھا، "سرینگر-اننت ناگ-کولگام-قاضی گنڈ قومی شاہراہ پر اپنے اکثر سفر کے دوران، یہ دیکھ کر انتہائی دکھ ہوتا ہے کہ ایمبولینسیں پھنسی ہوئی ہیں، طلباء اپنی کلاسوں میں نہیں پہنچ پا رہے، اور عام شہریوں کو سکیورٹی قافلے کے گزرنے کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے، کبھی 15 سے 30 منٹ تک، اور کبھی گھنٹوں تک۔ ہمارے عوام نے ایسا کیا قصور کیا ہے کہ انہیں ایسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے؟"
While travelling frequently on the Srinagar–Anantnag–Kulgam–Qazigund National Highway, it is deeply distressing to see ambulances stranded, students missing classes and ordinary citizens waiting 15–30 minutes, sometimes even hours, for convoy movement. What fault have our people committed to endure such hardships? I earnestly appeal to @OfficeOfLGJandK @manojsinha_ Sb and the concerned authorities to explore practical traffic management measures that uphold essential security protocols while ensuring uninterrupted passage for ambulances and minimising public inconvenience. Security is paramount, but so is the well- being of our people. Security and compassion must go hand in hand. Let governance be reflected not just in policies, but in the everyday lives of citizens through dignity, sensitivity and meaningful relief.— Sakina Itoo (@sakinaitoo) October 30, 2026
صحت اور طبی تعلیم کی وزیر، سکینہ ایتو نے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اور سکیورٹی اداروں پر زور دیا کہ وہ ٹریفک کے انتظام کے لیے ایسے طریقہ کار وضع کریں جو شہریوں کے لیے زیادہ سازگار ہوں۔ انہوں نے کہا، "میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اور متعلقہ حکام سے پرزور اپیل کرتی ہوں کہ وہ ٹریفک کے انتظام کے لیے ایسے عملی حل تلاش کریں جن میں سکیورٹی کے ضروری تقاضوں کو بھی پورا کیا جا سکے اور ساتھ ہی ایمبولینسوں کی بلا رکاوٹ آمد و رفت کو یقینی بناتے ہوئے عام شہریوں کی مشکلات کو کم سے کم کیا جا سکے۔"
ایتو نے مزید کہا، "سکیورٹی اور ہمدردی کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ حکمرانی کا اثر صرف پالیسیوں میں ہی نہیں، بلکہ شہریوں کی روزمرہ زندگی میں بھی نظر آنا چاہیے، جس کا اظہار احترام، حساسیت اور حقیقی راحت کی صورت میں ہو۔"
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