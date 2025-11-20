ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ملک بھر میں کشمیریوں کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے، سجاد لون کی وزیر اعظم سے اپیل
رکن اسمبلی ہندوارہ سجاد احمد لون نے کہا کہ ملک بھر میں کشمیریوں کو منفی انداز میں پیش کرنا ایک پسندیدہ مشغلہ بنتا جارہا ہے۔
Published : November 20, 2025 at 5:35 PM IST
سرینگر (پرویز الدین ): پیپلز کانفرنس کے چئیرمین سجاد لون نے وزیر اعظم نریندر مودی سے اپیل کی ہے کہ وہ ملک بھر میں کشمیریوں کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ بھارت کے کسی بھی شہری بشمول کشمیریوں کو اپنے ہی ملک میں ہراسانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا چائیے۔
انہوں نے ملک کے مختلف حصوں سے کشمیریوں کے ساتھ بڑھتی ہوئی ہراسانی کی اطلاعات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بد قسمتی سے ملک میں کشمیریوں کو منفی انداز میں پیش کرنا ایک پسندیدہ مشغلہ بنتا جارہا ہے۔ جو کہ صیحح نہیں ہے۔
سجاد لون کے مطابق لاکھوں کشمیری کاروباریوں، تعلیم اور ملازمت کے سلسلے میں ملک کی کئی ریاستوں اور یوٹیز میں مقیم ہیں اور ان کے اہل خانہ ان کی سلامتی کے لیے کافی فکر تشویش میں مبتلا رہتے ہیں۔ انہوں نے شدت پسندی پر کہا کہ ہر معاشرے میں چند شدت پسند عناصر ہوتے ہیں لیکن ان کی بنیاد پر پوری کمینونٹی کو نہیں بھانپا اور چانچا جاسکتا ہے۔
ادھر پی ڈی پی کے ایم ایل اے میر فیاض نے ہماچل پردیش کے گورنر شیو پرتاب شکلا سے کشمیری ریڑھی والوں کے ساتھ پیش آئے ہراسانی ہے واقعے پر بات کی ۔پی ڈی پی نے ایکس پر لکھا کی گورنر نے مناسب کارروائی کی یقین دہائی کرائی۔