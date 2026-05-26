انجینئر رشید کو والد کے چالیسویں میں شرکت کے لیے ملی عبوری ضمانت
جموں و کشمیر کے بارہمولہ سے رکن پارلیمنٹ انجینئر رشید کے والد کا 18 مئی سال 2026 کو ایمس اسپتال میں انتقال ہوگیا تھا۔
Published : May 26, 2026 at 5:33 PM IST
نئی دہلی: دہلی ہائی کورٹ نے رکن پارلیمنٹ اور ٹیرر فنڈنگ کیس میں ملزم انجینئر رشید کو 25 جون سے 30 جون تک اپنے والد کے چالیسواں کی رسومات میں شرکت کے لیے عبوری ضمانت دے دی ہے۔ تاہم جسٹس پرتیبھا سنگھ کی سربراہی والی بنچ نے انجینئر رشید کو پہلے کی عبوری ضمانت کی شرائط کے مطابق دو جون کو خود سپردگی کا حکم دیا۔
سماعت کے دوران انجینئر رشید کے وکیل نے کہا کہ انہیں اپنے والد کی وفات کے 40ویں دن سرینگر میں ہونے والی کچھ رسومات میں شرکت کی ضرورت ہے۔ انہوں نے بتایا کہ انجینئر رشید کی موجودہ عبوری ضمانت کی مدت دو جون کو ختم ہو رہی ہے۔ عدالت نے ان کی 25 جون سے 30 جون تک عبوری ضمانت منظور کر لی ہے۔ تاہم عدالت نے کہا کہ انجینئر رشید کو پہلے دی گئی عبوری ضمانت کے مطابق دو جون کو سرینڈر کرنا ہو گا۔
انجینئر رشید کے والد کا 18 مئی کو انتقال
اس سے قبل 18 مئی کو عدالت نے انجینئر رشید کی دو جون تک عبوری ضمانت منظور کی تھی۔ انجینئر رشید کے والد کا 18 مئی کو ایمس اسپتال میں انتقال ہوگیا۔ عبوری ضمانت دیتے ہوئے ہائی کورٹ نے ان پر سخت شرائط عائد کیں۔ ہائی کورٹ نے کہا کہ عبوری ضمانت کی مدت کے دوران سادہ کپڑوں میں دو سیکیورٹی اہلکار انجینئر رشید کے ساتھ ہر وقت موجود رہیں گے۔ دونوں سکیورٹی اہلکار راشد کے جیل سے نکلنے، سرینگر کے سفر اور سرینگر سے دہلی واپس آنے تک ان کے ساتھ رہیں گے۔
جنازے اور دیگر رسومات میں شرکت کی اجازت
عدالت نے کہا کہ عبوری ضمانت کے حکم کے مطابق انجینئر رشید کو قبرستان اور کسی دوسری جگہ جانے کی اجازت ہوگی جہاں آخری رسومات کی ضرورت ہے۔ عدالت نے کہا کہ عبوری ضمانت کی مدت کے دوران انجینئر رشید کی اپنے اہل خانہ کے علاوہ کسی اور سے ملاقاتوں کی اجازت صرف دو سکیورٹی اہلکاروں کی موجودگی میں دی جائے گی۔ عدالت نے راشد کو صرف ایک موبائل فون نمبر استعمال کرنے کی اجازت دی اور اس فون نمبر تفتیشی افسر کو فراہم کرنے کا حکم دیا۔ عدالت نے کہا کہ انجینئر رشید عبوری ضمانت کی مدت کے دوران کسی بھی گواہ پر اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں کریں گے اور نہ ہی شواہد سے چھیڑ چھاڑ کریں گے۔
قابل ذکر ہے کہ انجینئر رشید نے سال 2024 کے لوک سبھا انتخابات میں جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کو تقریباً 100,000 ووٹوں سے شکست دے کر کامیابی حاصل کی۔ انجینئر رشید کو این آئی اے نے سال 2016 میں گرفتار کیا تھا۔ 16 مارچ 2022 کو پٹیالہ ہاؤس کورٹ نے حافظ سعید، سید صلاح الدین، یاسین ملک، شبیر شاہ اور مسرت عالم، راشد انجینئر، ظہور احمد وٹالی، بٹہ کراٹے، آفتاب احمد شاہ، احمد بشیر احمد شاہ، احمد خان، احمد خان، بٹہ کراٹے، لیکن حافظ سعید، سید صلاح الدین، یاسین ملک، سیف اللہ اور دیگر ملزمین کے خلاف الزامات عائد کرنے کا حکم دیا۔
ٹیرر فنڈنگ کیس کیا ہے؟
این آئی اے کے مطابق لشکر طیبہ، حزب المجاہدین، جے کے ایل ایف اور جیش محمد جیسی تنظیموں نے پاکستان کی انٹیلی جنس ایجنسی آئی ایس آئی کے تعاون سے جموں و کشمیر میں عام شہریوں اور سکیورٹی فورسز کے خلاف حملے انجام دیے۔ سال 1993 میں آل پارٹی حریت کانفرنس کا قیام علیحدگی پسند سرگرمیوں کو انجام دینے کے لیے کیا گیا۔
این آئی اے کے مطابق حافظ سعید نے حریت کانفرنس کے لیڈروں کے ساتھ مل کر دہشت گردانہ کارروائیوں کو انجام دینے کے لیے حوالہ اور دیگر چینلز کے ذریعے رقوم کا لین دین کیا۔ انہوں نے اس رقم کا استعمال وادی میں بدامنی پھیلانے، سکیورٹی فورسز پر حملہ کرنے، عوامی املاک کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا۔ وزارت داخلہ سے اس کی اطلاع ملنے کے بعد این آئی اے نے تعزیرات ہند کی دفعہ 120B، 121، 121A اور UAPA کی دفعہ 13، 16، 17، 18، 20، 38، 39 اور 40 کے تحت مقدمہ درج کیا۔
