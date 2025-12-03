ETV Bharat / jammu-and-kashmir
لوک سبھا میں انجینئر رشید نے جموں کشمیر کو نشہ سے پاک بنانے کا مطالبہ کیا
ایم پی انجینئر رشید نے کشمیر میں شراب کی دوکانیں کھولے جانے کی مخالفت کی۔
Published : December 3, 2025 at 6:59 PM IST
نئی دہلی: بارہمولہ سے رکن پارلیمنٹ انجینئر رشید نے آج لوک سبھا میں جموں کشمیر کو نشہ سے پاک ریاست بنانے پر زور دیا۔ انھوں نے جموں کشمیر میں شراب کی دوکانوں کو کھولے جانے کی مذمت کی۔
انجینئر رشید نے جموں کشمیر حکومت اور ایل جی انتظامیہ سے اس ضمن میں کارروائی کا مطالبہ کیا۔ انھوں نے تمام سیاسی پارٹیوں اور مرکزی حکومت سے جموں کشمیر اسمبلی میں ریاست کو نشہ سے پاک بنانے سے متعلق پیش کیے جانے والے بل کی حمایت کا مطالبہ کیا۔
بارہمولہ کے رکن پارلیمنٹ نے اپنے خطاب میں مرکزی وزیر خزانہ کی جانب سے تمباکو پر لگائے جانے والے ہیوی ٹیکس کا بھی ذکر کیا۔ انھوں نے کہا کہ، ہیوی ٹیکس لگانے سے لوگ نشہ نہیں چھوڑیں گے بلکہ ملک بھر میں تمباکو پر مکمل پابندی لگانا ضروری ہے۔
انجینئر رشید نے کہا کہ، کشمیر میں مقامی لوگ، مذہبی رہنما اور سماجی کارکن شراب کی دوکانوں کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں تو انھیں ملک مخالف۔ سماج مخالف بتایا جاتا ہے۔ انجینئر رشید نے زور دے کر کہا کہ، جموں کشمیر کو واقعی جنت بنانا ہے تو اسے نشہ سے پاک کرنا بے حد ضروری ہے۔
بارہمولہ کے ایم پی نے جموں کشمیر کو بہار کی طرز پر ڈرائی اسٹیٹ (شراب سے پاک) ریاست بنانے پر زور دیا۔
انھوں نے پی ایم مودی اور مرکزی وزراء کی جانب سے کئے جانے والے "مودی ہے تو ممکن ہے" کے نعرے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ، اگر ایسا ہے تو جموں کشمیر سمیت پورے ملک کو نشہ سے پاک بنا کر دکھائیں۔
واضح رہے، پٹیالہ ہاؤس کورٹ کی خصوصی این آئی اے عدالت نے بارہمولہ کے رکن پارلیمنٹ عبدالرشید شیخ عرف انجینئر رشید کو زیر حراست پارلیمنٹ کے اجلاس میں شرکت کی اجازت دی ہے۔
انجینئر رشید نے بارہمولہ میں 2024 کے لوک سبھا انتخابات میں جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کو بڑی شکست دی تھی۔
عدالت نے اس سے قبل انجینئر رشید کو پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس میں بھی شرکت کے لیے 24 جولائی سے 4 اگست کے درمیان حراستی پیرول دیا تھا۔ عدالت نے انہیں جموں کشمیر اسمبلی انتخابات کے دوران مہم چلانے کے لیے عبوری ضمانت بھی دی تھی۔
انجینئر رشید 2019 سے تہاڑ جیل میں بند ہیں۔ انجینئر رشید کو 2017 کے ٹیرر فنڈنگ کیس میں غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ (یو اے پی اے) کے تحت قومی تحقیقاتی ایجنسی (این آئی اے) نے گرفتار کیا تھا۔
