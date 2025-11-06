ETV Bharat / jammu-and-kashmir
تہاڑ جیل میں انجینئر رشید پر حملہ، رکن پارلیمنٹ بلاک نمبر ایک منتقل
2019 سے تہاڑ جیل میں بند بارہمولہ کے رکن پارلیمنٹ انجینئر رشید پر کچھ قیدیوں نے مبینہ طور پر حملہ کرکے زخمی کردیا تھا۔
Published : November 6, 2025 at 1:05 PM IST
نئی دہلی : دہلی کی تہاڑ جیل کے حکام نے عوامی اتحاد پارٹی (اے آئی پی) کے رہنما اور بارہمولہ کے رکن پارلیمنٹ انجینئر رشید کو، جو دہشت گردی کی فنڈنگ کے معاملے میں جیل میں بند ہیں، جیل نمبر 3 سے جیل نمبر ایک میں منتقل کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق تقریباً دو ماہ قبل مبینہ طور پر ان پر حملہ کے بعد سیکوریٹی خدشات کے پیش نظر ایسا کیا گیا۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق دہلی حکومت کے ایک اعلیٰ ذرائع نے بتایا کہ 58 سالہ رشید کو تہاڑ کی سب سے پرانی جیل نمبر ایک میں منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں انہیں تنہا وارڈ نمبر 9 کے ایک الگ سیل میں رکھا گیا ہے۔ ایک اہلکار نے بتایا کہ جیل مینوئل کے مطابق، ایک قیدی تنہا یا ایک سیل میں دو دیگر قیدیوں کے ساتھ رہ سکتا ہے۔
تہاڑ کے ایک ذریعے کے مطابق، انجینئر رشید کی جیل نمبر 3 سے جیل نمبر ایک میں منتقلی مبینہ حملے کے بعد رشید کی سکیورٹی کا تجزیہ کرنے کے بعد احتیاطی اقدام کے طور پر کی گئی۔ ذرائع نے بتایا کہ 2019 سے تہاڑ جیل میں بند رکن پارلیمنٹ پر کچھ قیدیوں نے مبینہ طور پر حملہ کیا تھا اور اس جھگڑے کے دوران انہیں معمولی چوٹ آئی تھی۔ رکن پارلیمنٹ نے ستمبر میں اپنے وکیل جاوید حبی کے ساتھ ایک قانونی ملاقات کے دوران جیل میں اپنے اوپر ہوئے حملہ کے بارے میں بتایا تھا۔
حکام نے بتایا کہ حملہ کے بعد رشید کے وارڈ کے ارد گرد نصب سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے باقاعدہ جانچ پڑتال کی جا رہی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ رشید کو اسی سیل میں منتقل کیا جا رہا ہے جہاں دہلی کے سابق نائب وزیر اعلیٰ اور عام آدمی پارٹی کے لیڈر منیش سسودیا کو رکھا گیا تھا۔
اے آئی پی نے اس بات کی تصدیق کی کہ شمالی کشمیر کے بارہمولہ حلقہ سے آزاد رکن پارلیمنٹ انجینئر رشید کو مبینہ حملہ کے واقعے کے بعد سنگین سیکورٹی خدشات کے پیش نظر دوسرے بلاک میں منتقل کیا گیا۔ پارٹی کے ترجمان نے کہا کہ رشید، جو تہاڑ جیل میں قید ہیں، پر مبینہ طور پر کچھ قیدیوں نے معمول کی بات چیت کے دوران حملہ کیا۔ پارٹی نے تشویش اظہار کیا ہے اور مبینہ حملہ کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ رشید حراست میں رہتے ہوئے 2024 کے پارلیمانی انتخابات میں بارہمولہ سے آزاد رکن اسمبلی منتخب ہوئے تھے۔