ETV Bharat / jammu-and-kashmir
بگلیہار ہائیڈل پروجیکٹ کے انجینئر کی ہلاکت کا معاملہ: سرینگر ٹربیونل نے پسماندگان کے لیے 58.5 لاکھ روپے معاوضے کا حکم دے دیا
درخواست کے مطابق، رامبن ہائی وے پر ڈگڈول کے قریب گاڑی بے قابو ہو کر تقریباً 300 سے 400 میٹر گہری کھائی میں جا گری۔
Published : October 23, 2026 at 5:23 PM IST
سرینگر: موٹر ایکسیڈنٹ کلیمز ٹربیونل (ایم اے سی ٹی) سری نگر نے جولائی 2013 میں رام بن کے مقام پر کار گہری کھائی میں گرنے سے جاں بحق ہونے والے 41 سالہ انجینئر کے لواحقین کو 58.50 لاکھ روپے کا معاوضہ دینے کا فیصلہ سنایا ہے۔ ٹربیونل نے قرار دیا کہ بیمہ شدہ گاڑی کا مالک اگر خود گاڑی چلاتے ہوئے جاں بحق ہو جائے، تو اس کی غلطی یا غفلت ثابت نہ ہونے کی صورت میں اس کے قانونی وارثان بیمہ کمپنی سے معاوضے کے حق دار ہیں۔ پریذائیڈنگ آفیسر فیاض احمد قریشی نے 59 صفحات پر مشتمل اپنے فیصلے میں واضح کیا کہ متوفی ڈرائیور کا بیمہ شدہ گاڑی کا مالک ہونا بذاتِ خود اس کے اہلِ خانہ کو بیمہ کمپنی سے معاوضے کے دعوے سے محروم نہیں کرتا۔
ٹربیونل نے قرار دیاکہ "دعویٰ گزاروں کی جانب سے دائر کردہ کلیم پٹیشن، جو کہ متوفی مالک و ڈرائیور کے قانونی نمائندگان ہیں اور جن کے مطابق متوفی کا کوئی قصور نہیں تھا، موٹر وہیکلز ایکٹ کی دفعہ 166 کے تحت باقاعدہ قابلِ سماعت ہے۔" ٹربیونل نے اورینٹل انشورنس کمپنی لمیٹڈ کو ہدایت دی کہ وہ 58,50,282 روپے کی رقم دعویٰ دائر کرنے کی تاریخ (5 مئی 2015) سے لے کر مکمل ادائیگی تک 9 فیصد سالانہ سود کے ساتھ ادا کرے۔ عدالت نے انشورنس کمپنی کو اس حکم پر عمل درآمد کے لیے 30 دن کی مہلت دی ہے، اور واضح کیا کہ مقررہ مدت گزرنے کے بعد بقایا رقم پر 12 فیصد سالانہ کی شرح سے سود لاگو ہوگا۔
یہ فیصلہ انجینئر کی بیوہ، دو نابالغ بیٹیوں اور والدین کی جانب سے دائر کیے گئے دعوے پر سامنے آیا ہے۔ اہلِ خانہ نے ابتدائی طور پر گاڑی کے نقصان کے 3 لاکھ روپے سمیت مجموعی طور پر 53 لاکھ روپے کے معاوضے کا مطالبہ کیا تھا۔ ٹربیونل نے انشورنس کمپنی کے اس اعتراض کا بھی جائزہ لیا کہ آیا یہ دعویٰ قانونی طور پر چلنے کے قابل ہے یا نہیں، جس کے لیے موٹر وہیکلز ایکٹ کی دفعات اور گاڑی کے متوفی مالک و ڈرائیور کے قانونی نمائندوں کو معاوضے کی ادائیگی سے متعلق سپریم کورٹ کے نظائر کی روشنی میں جانچ پڑتال کی گئی۔ یہ حادثہ 30 جولائی 2013 کو پیش آیا تھا جب سید جاوید نذیر اپنی ہنڈائی سینٹرو کار (نمبر JK01S-8473) میں سرینگر سے چندرکوٹ کی طرف جا رہے تھے۔
درخواست کے مطابق، رام بن ہائی وے پر ڈگڈول کے قریب گاڑی بے قابو ہو کر تقریباً 300 سے 400 میٹر گہری کھائی میں جا گری۔ نذیر کے سر پر شدید جان لیوا چوٹیں آئیں اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ پولیس نے رام بن پولیس اسٹیشن میں رنبیر پینل کوڈ (آر پی سی) کی دفعات 279 اور 304-A کے تحت ایف آئی آر نمبر 116/2013 درج کی تھی۔ حادثے کے وقت نذیر کی عمر 41 سال تھی اور وہ جموں و کشمیر کے بگلیہار ہائیڈل پروجیکٹ میں بطور جونیئر انجینئر تعینات تھے۔ اہلِ خانہ نے ٹربیونل کو بتایا کہ وہ 45 ہزار روپے ماہانہ تنخواہ لیتے تھے اور انہوں نے جرمنی سے خصوصی تربیت بھی حاصل کر رکھی تھی۔
ٹربیونل نے پولیس ریکارڈ، پوسٹ مارٹم سرٹیفکیٹ، ڈیتھ سرٹیفکیٹ، سروس ریکارڈ، انشورنس پالیسی اور ڈرائیونگ لائسنس کا باریک بینی سے معائنہ کیا۔ اس کے علاوہ متوفی کے والد، اہلیہ، سسر اور بھائی کے بیانات کے ساتھ ساتھ ان کی تنخواہ کے شواہد کو بھی مدنظر رکھا گیا۔ اگرچہ پولیس ریکارڈ میں لاپرواہی اور غفلت سے گاڑی چلانے کا ذکر تھا، لیکن ٹربیونل نے پایا کہ دعویٰ گزاروں کے پیش کردہ شواہد نے یہ ثابت کیا کہ گاڑی اس وقت قابو سے باہر ہوئی جب نذیر معمول کی رفتار سے اور اپنی درست سمت میں گاڑی چلا رہے تھے۔
فیصلے میں کہا گیاکہ "اس حقیقت کو جھٹلانے کے لیے کوئی مخالف ثبوت موجود نہیں ہے کہ متعلقہ گاڑی متوفی کے قابو سے باہر ہوئی جو اسے درست سمت اور معمول کی رفتار سے چلا رہا تھا۔" ٹربیونل نے مزید کہا کہ گواہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ متوفی کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ اس نے یہ بھی نوٹ کیا کہ پولیس نے تفتیش بند کر دی تھی اور ریکارڈ پر ایسا کوئی مواد نہیں ملا جس سے تیز رفتاری یا غفلت سے گاڑی چلانے کا الزام ثابت ہوتا ہو۔ ٹربیونل نے قرار دیاکہ "ریکارڈ پر موجود شواہد اور مواد کی روشنی میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ متوفی کی موت سڑک حادثے کے نتیجے میں ہوئی لیکن بطور ڈرائیور و مالک اس کی کوئی غفلت یا لاپرواہی شامل نہیں تھی۔"
اورینٹل انشورنس کمپنی نے اس دعوے کی مخالفت کرتے ہوئے یہ سوال اٹھایا تھا کہ جب متوفی خود ہی گاڑی کا مالک اور ڈرائیور تھا تو کیا اس کے اہلِ خانہ یہ قانونی کارروائی جاری رکھ سکتے ہیں؟ بیمہ کمپنی نے یہ شرط بھی رکھی تھی کہ دعویٰ گزار گاڑی کے دستاویزات اور ڈرائیونگ لائسنس کے درست ہونے اور حادثے کے حالات کو ثابت کریں۔ ٹربیونل نے ایک ابتدائی قانونی نکتہ طے کیا کہ آیا یہ دعویٰ موٹر وہیکلز ایکٹ 1988 کی دفعہ 163-A معہ سیکنڈ شیڈول کے تحت اس لیے خارج ہو جاتا ہے کیونکہ متوفی کی بتائی گئی سالانہ آمدنی 40 ہزار روپے سے زیادہ تھی۔ یہ نکتہ 26 ستمبر 2018 کو دعویٰ گزاروں کے حق میں طے پایا تھا۔ بعد ازاں ٹربیونل نے حادثے، ڈرائیونگ لائسنس اور انشورنس دستاویزات کی درستی، اور معاوضے کے تعین سے متعلق دیگر نکات وضع کیے۔
ٹربیونل نے پایا کہ متوفی کے پاس درست ڈرائیونگ لائسنس موجود تھا اور گاڑی حادثے کے وقت اورینٹل انشورنس کے پاس بیمہ شدہ تھی۔ پالیسی 17 ستمبر 2012 سے 16 ستمبر 2013 تک نافذ تھی، جس کے دائرہ کار میں حادثے کی تاریخ بھی شامل تھی۔ مرکزی سوال یہ تھا کہ کیا متوفی مالک و ڈرائیور کے قانونی نمائندے اس صورت میں معاوضہ حاصل کر سکتے ہیں جب خود مالک ہی حادثے کا شکار ہو؟ ٹربیونل نے نوٹ کیا کہ انشورنس کمپنی نے اپنے تحریری بیان میں یہ اعتراض واضح طور پر نہیں اٹھایا تھا بلکہ دورانِ بحث دلائل میں پیش کیا تھا۔ اس کے باوجود عدالت نے اس مسئلے کا مکمل جائزہ لیا۔ فیصلے میں موٹر وہیکلز ایکٹ کی دفعات 163-A، 164، 165، 166 اور 147 کے ساتھ ساتھ متوفی گاڑی مالکان اور ڈرائیوروں سے متعلق سپریم کورٹ کے مختلف فیصلوں کا تجزیہ کیا گیا۔
دفعہ 163-A مخصوص حالات میں بغیر غلطی ثابت کیے (نو-فالٹ کی بنیاد پر) معاوضے کی فراہمی سے متعلق ہے۔ عدالت نے اس دفعہ اور ترمیم شدہ قانون کی دفعہ 164 کے درمیان فرق واضح کیا، جس کے تحت ہلاکت پر 5 لاکھ اور شدید زخمی ہونے پر ڈھائی لاکھ روپے کا طے شدہ معاوضہ ملتا ہے۔ ٹربیونل نے طے کیا کہ قانونی وارثان کے اس دعوے کا جائزہ دفعہ 166 کے تحت لیا جا سکتا ہے، جس کے تحت حقائق اور مروجہ قانونی اصولوں کی بنیاد پر معاوضے کا تعین ہوتا ہے۔ ٹربیونل نے استدلال کیا کہ انشورنس کمپنی کی ذمہ داری کا تعین بیمہ معاہدے اور حادثے کے حالات کی روشنی میں ہونا چاہیے۔ اس نے یہ بھی قرار دیا کہ متوفی مالک و ڈرائیور کے قانونی نمائندوں کو محض اس بنیاد پر باہر نہیں کیا جا سکتا کہ متوفی خود گاڑی کا مالک تھا۔ عدالت کے مطابق "متوفی کے قانونی وارثان متوفی مالک کے قانونی جانشین بن چکے ہیں۔"
ٹربیونل نے مزید مشاہدہ کیا کہ قانون میں ایسی کوئی صریح ممانعت موجود نہیں ہے جو قانونی نمائندوں کو ایسی صورتحال میں انشورنس کمپنی سے معاوضہ مانگنے سے روکتی ہو۔ عدالت نے اس اصول کو بھی پیشِ نظر رکھا کہ دعویٰ گزار متوفی کی اپنی غفلت کی بنیاد پر معاوضہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اس نے ان معاملات کے درمیان تفریق واضح کی جہاں متوفی مالک و ڈرائیور خود حادثے کا ذمہ دار تھا، اور ان معاملات کے درمیان جہاں متوفی کی کوئی غلطی نہ تھی۔ عدالت نے کہاکہ "اگر دعویٰ متوفی مالک یا ڈرائیور کے قانونی نمائندوں کی طرف سے کیا گیا ہو، تو واحد امتحان یہ ہے کہ متوفی خود خطاکار، لاپرواہ یا حادثے کی وجہ بننے والی غفلت کا مرتکب نہ ہو۔" اس اصول کا اطلاق کرتے ہوئے ٹربیونل نے دفعہ 166 کے تحت اہلِ خانہ کے دعوے کو درست قرار دیا۔
معاوضے کے تعین کے لیے عدالت نے متوفی کی عمر، ثابت شدہ آمدنی، مستقبل کے امکانات، ذاتی اخراجات اور زیرِ کفالت افراد کی تعداد کو مدنظر رکھا۔ اس سلسلے میں سپریم کورٹ کے تاریخی فیصلوں 'سرلا ورما بنام دہلی ٹرانسپورٹ کارپوریشن' اور 'نیشنل انشورنس کمپنی بنام پرنائے سیٹھی' پر انحصار کیا گیا۔ فیصلے میں متوفی کی ماہانہ خالص آمدنی 34,031 روپے تسلیم کی گئی۔ اس میں مستقبل کے امکانات کی مد میں 30 فیصد (10,209 روپے ماہانہ) کا اضافہ کیا گیا، جس سے حساب کے لیے ماہانہ آمدنی 44,240 روپے بنی۔ اس حساب سے سالانہ آمدنی 5,30,884 روپے بنی۔ چونکہ متوفی کے زیرِ کفالت 5 افراد تھے، اس لیے ذاتی اور نجی اخراجات کے لیے ایک چوتھائی کٹوتی کی گئی، جس کے بعد سالانہ انحصاری رقم (کفالت) 3,98,163 روپے طے پائی۔
متوفی کی 41 سالہ عمر کے تناظر میں 14 کا ملٹی پلائر لاگو کرتے ہوئے، ٹربیونل نے کفالت کے نقصان کا تخمینہ 55,74,282 روپے لگایا۔ اس کے علاوہ تدفین کے اخراجات کے لیے 18 ہزار روپے اور اثاثوں کے نقصان (لاس آف اسٹیٹ) کے لیے 18 ہزار روپے مختص کیے گئے۔ بیوہ، دو بیٹیوں اور والدین دونوں کے لیے 48، 48 ہزار روپے کے حساب سے مجموعی طور پر 2.40 لاکھ روپے منظور کیے گئے۔ یوں کل معاوضہ 58,50,282 روپے بنا۔
یہ بھی پڑھیں: وزیر اعلیٰ کی اننت ناگ میں ترقیاتی جائزہ میٹنگ کے دوران معذور افراد کا احتجاج
ٹربیونل نے یہ بھی نوٹ کیا کہ دعویٰ گزار پرسنل ایکسیڈنٹ کور کے تحت 2 لاکھ روپے کی مقررہ رقم کے حق دار ہیں۔ عدالت نے قرار دیا کہ یہ رقم کل قابلِ ادائیگی رقم میں منہا کی جائے گی کیونکہ یہ موٹر حادثے کے نتیجے میں ہونے والی ہلاکت کے اسی خطرے کا احاطہ کرتی ہے۔ ٹربیونل نے اورینٹل انشورنس کمپنی کو حکم دیا کہ وہ فیصلے کی تاریخ سے 30 دنوں کے اندر، 5 مئی 2015 سے مکمل ادائیگی تک 9 فیصد سالانہ سود سمیت معاوضے کی رقم ادا کرے۔ اگر کمپنی اس مدت میں ناکام رہی تو یہ رقم 30 دن کی میعاد ختم ہونے کے بعد سے 12 فیصد سالانہ سود کے ساتھ وصول کی جائے گی۔