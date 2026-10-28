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پولیہ ویری ناگ میں کشمیری مائیگرنٹ پنڈت کی 11 مرلہ اراضی سے ناجائز قبضہ ہٹا دیا گیا
متعلقہ اراضی پر قائم مبینہ غیر قانونی قبضے کو ہٹایا گیا اور زمین کو قبضے سے آزاد کرانے کی کارروائی عمل میں لائی گئی۔
Published : October 28, 2026 at 10:03 PM IST
ویری ناگ (روف احمد وانی) جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے علاقے پولیہ ویری ناگ میں انتظامیہ نے انسدادِ تجاوزات مہم کے تحت کارروائی کرتے ہوئے ایک کشمیری مائیگرنٹ پنڈت کی 11 مرلہ اراضی کو مبینہ ناجائز قبضے سے آزاد کرا لیا۔ یہ کارروائی تحصیلدار شاہ آباد بالا خالد ظفر کی نگرانی میں انجام دی گئی، جس میں محکمہ ریونیو کے علاوہ پولیس، محکمہ صحت اور فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کی ٹیموں نے بھی حصہ لیا۔ تفصیلات کے مطابق، بدھ کی صبح پولیہ ویری ناگ میں انتظامیہ کی ایک مشترکہ ٹیم نے موقع پر پہنچ کر انسدادِ تجاوزات کی کارروائی شروع کی۔
اس دوران متعلقہ اراضی پر قائم مبینہ غیر قانونی قبضے کو ہٹایا گیا اور زمین کو قبضے سے آزاد کرانے کی کارروائی عمل میں لائی گئی۔ دستیاب سرکاری دستاویزات کے مطابق، یہ معاملہ موضع پولیہ کے خسرہ نمبر 188 سے متعلق ہے، جہاں 11 مرلہ اراضی پر مبینہ تجاوزات کی شکایت انتظامیہ کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ تحصیلدار شاہ آباد بالا کے دفتر سے 24 ستمبر 2026 کو جاری کیے گئے ایک سرکاری مکتوب میں اس معاملے کا ذکر کرتے ہوئے متعلقہ حکام کو موقع کا معائنہ کرنے، اراضی سے متعلق حقائق کی جانچ کرنے اور قواعد و ضوابط کے مطابق ضروری کارروائی انجام دینے کی ہدایت دی گئی تھی۔
سرکاری مکتوب میں ارجن ناتھ ولد آنجہانی شیام لال کا حوالہ دیا گیا ہے، جو ایک کشمیری مائیگرنٹ پنڈت ہیں اور دستاویز کے مطابق اس وقت اُدھم پور میں مقیم ہیں۔ ارجن ناتھ نے اپنی اراضی پر مبینہ تجاوزات کے معاملے کو انتظامیہ کے سامنے اٹھاتے ہوئے زمین کو ناجائز قبضے سے آزاد کرانے کے لیے کارروائی کی درخواست کی تھی۔ شکایت اور متعلقہ سرکاری ہدایات کے بعد انتظامیہ نے معاملے کا جائزہ لیا، جس کے نتیجے میں بدھ کی صبح مشترکہ کارروائی انجام دی گئی۔ اس کارروائی میں تحصیلدار شاہ آباد بالا خالد ظفر کی نگرانی میں محکمہ ریونیو، پولیس، محکمہ صحت اور فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کے اہلکار شامل رہے۔
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اس کارروائی کو کشمیری مائیگرنٹ پنڈتوں کی اراضی کے تحفظ اور مبینہ تجاوزات کے خلاف انتظامیہ کی جانب سے اٹھائے گئے ایک اہم قدم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ کارروائی کے بعد مہاجر کشمیری پنڈتوں نے انتظامیہ کی اس پیش رفت کو سراہتے ہوئے اراضی سے متعلق شکایت پر کارروائی کرنے کے لیے متعلقہ حکام کی کوششوں کی تعریف کی۔ مقامی سطح پر اس کارروائی کو اس حوالے سے بھی اہم قرار دیا جا رہا ہے کہ کسی بھی شہری کی ملکیتی اراضی سے متعلق شکایات کا ازالہ قانونی طریقۂ کار کے مطابق کیا جائے اور زمینوں پر غیر قانونی قبضوں کے خلاف قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ضروری اقدامات اٹھائے جائیں۔