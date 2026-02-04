جموں کشمیر، چوبیس گھنٹوں میں دوسرا انکاؤنٹر

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں کشمیر، چوبیس گھنٹوں میں دوسرا انکاؤنٹر
ادھم پور میں جھڑپ کے محض چوبیس گھنٹوں میں ہی صوبہ جموں میں دوسرا انکاؤنٹر شروع ہو گیا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : February 4, 2026 at 6:41 PM IST|
Updated : February 4, 2026 at 7:06 PM IST
سرینگر (نیوز ڈیسک) : صوبہ جموں کے ادھمپور ضلع میں انکاؤنٹر کے دوران دو ملی ٹنٹس کی ہلاکت کے چند گھنٹے بعد ہی بدھ کی شام صوبہ کے کشتواڑ ضلع میں سیکورٹی اہلکاروں اور ملی ٹنٹس کے مابین جھڑپ شروع ہو گئی ہے۔ سیکورٹی فورسز کا کہنا ہے کہ ضلع کے دیچا، چترو علاقے میں ایک بار پھر دہشت گردوں کے ساتھ سیکیورٹی فورسز کا آمنا سامنا ہوا، جس کے بعد طرفین میں شدید فائرنگ شروع ہوئی۔
حکام کے مطابق شام قریب چھ بجے جنگلاتی علاقے میں یہ تصادم شروع ہوا۔ ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ یہ دہشت گردوں کا وہی گروہ ہے جو 18 جنوری سے سیکیورٹی فورسز کو چکما دے رہا ہے، تاہم فورسز نے ایک بار پھر ان کا سراغ لگا لیا ہے۔ حکام نے مزید کہا کہ 18 جنوری کے بعد یہ پانچویں مرتبہ ہے کہ سیکیورٹی فورسز کا اس علاقے میں دہشت گردوں کے ساتھ آمنا سامنا ہوا ہو۔
ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کی مسلسل کارروائیوں کی وجہ سے چھپے ملی ٹنٹس نقل مکانی پر مجبور ہو رہے ہیں اور وقفے وقفے سے فورسز کے ساتھ ان کا آمنا سامنا بھی ہو رہا ہے۔ کشتواڑ کا یہ علاقہ گھنے اور وسیع جنگلات پر مشتمل ہے اور اس وقت برف سے ڈھکا ہوا ہے۔
حکام نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ ’’گزشتہ دو برسوں سے تقریباً تین دہشت گرد اسی جنگلاتی علاقے میں چھپے ہوئے ہیں، جبکہ قریبی جنگلات میں مزید دہشت گردوں کی موجودگی کو بھی خاج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا۔‘‘ اس علاقے میں آپریشن کے دوران 19 جنوری کو اسپیشل فورسز کا ایک اہلکار ہلاک ہوا تھا، جبکہ سات دیگر شدید زخمی ہوئے تھے۔ حکام کے مطابق اب تک فورسز کو اس کارروائی میں کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی ہے۔
قبل ازیں، گزشتہ روز ادھم پور میں فوج کی وہائٹ نائٹ کور نے جموں کشمیر پولیس اور سنٹرل ریزرو پولیس فورس (سی آر پی ایف) کے ہمراہ ادھمپور کے جنگلاتی علاقے کو اس وقت محاصرے میں لے لیا جب انہیں پولیس کی جانب سے علاقے میں چھپے ملی ٹنٹس کی مصدق اطلاع موصول ہوئی تھی، گرچہ ابتدائی فائرنگ کے بعد رات بھر گولیوں کا سلسلہ رک گیا تھا تاہم آج علی الصبح سیکورٹی اہلکاروں نے گھیرا تنگ کیا اور گپھا میں پناہ لئے ہوئے دو ملی ٹنٹس کو ہلاک کر دیا۔
ادھم پور میں انکاؤنٹر کے دوران دو ملی ٹنٹس کی ہلاکت کے چند گھنٹوں بعد ہی کشتواڑ میں بھی انکاؤنٹر شروع ہو گیا ہے۔
