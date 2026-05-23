جموں کشمیر کے راجوری میں انکاؤنٹر شروع

صوبہ جموں کے سرحدی ضلع راجوری میں ملی ٹنٹس اور عسکریت پسندوں کے مابین انکاؤنٹر شروع ہو گیا ہے۔

جموں کے کٹھوعہ ضلع سیکورٹی اہلکار سرچ آپریشن کے دوران (فائل فوٹو: آئی اے این ایس)
Published : May 23, 2026 at 2:51 PM IST

Updated : May 23, 2026 at 3:21 PM IST

حیدر آباد(نیوز ڈیسک): صوبہ جموں کے پہاڑی و سرحدی ضلع راجوری میں سیکورٹی فورسز اور ملی ٹنٹس کے مابین انکاؤنٹر شروع ہو گیا ہے۔ فوج کی وہائٹ نائٹ کور نے تصادم آرائی کی تصدیق کرتے ہوئے سماجی رابطہ گاہ ایکس پر لکھا کہ ضلع کے گمبھیر مغلاں علاقے میں صبح قریب ساڑھے گیارہ بجے ملی ٹنٹس کے ساتھ 'کنٹیکٹ' ہوا جس نے انکاؤنٹر کی شکل اختیار کر لی۔

بھارتی فوج کی وائٹ نائٹ کور (16 کور) کے ترجمان نے تصادم آرائی کی تفصیلات فراہم کرتے ہوئے کہا کہ "آج صبح 11:30 بجے کے قریب دہشت گردوں کے ساتھ رابطہ قائم ہونے کے بعد آپریشن جاری ہے۔ آپریشن شیرووالی: آج صبح تقریباً 11:30 بجے، جموں و کشمیر پولیس اور سی آر پی ایف کے ساتھ مل کر انٹیلی جنس پر مبنی مشترکہ آپریشن کے دوران راجوری کے گمبھیر مغلاں علاقے میں دہشت گردوں سے رابطہ قائم ہوا۔"

پولیس حکام کے مطابق جس علاقے میں فائرنگ شروع ہوئی وہ لائن آف کنٹرول (ایل او سی) کے قریب ہے اور ہوسکتا ہے کہ دہشت گردوں نے حال ہی میں دراندازی کی ہو۔ انہوں نے کہا: "دراندازوں کا ایک گروپ حال ہی میں بھارتی حدود میں گھس آیا ہو گا۔ تاہم، الرٹ فوجیوں نے ان کا سراغ لگایا، اور (سرچ آپریشن کے دوران) ان کے ساتھ آمنا سامنا ہوا۔"

گرچہ تین سے پانچ دراندازوں کے ساتھ کنٹیکٹ قائم ہونے کی افواہیں گردش کر رہی ہیں تاہم حکام نے ابھی تک اس کی تائید نہیں کی ہے اور آپریشن ابھی بھی جاری ہے۔

