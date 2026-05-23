جموں کشمیر کے راجوری میں انکاؤنٹر شروع
صوبہ جموں کے سرحدی ضلع راجوری میں ملی ٹنٹس اور عسکریت پسندوں کے مابین انکاؤنٹر شروع ہو گیا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : May 23, 2026 at 2:51 PM IST|
Updated : May 23, 2026 at 3:21 PM IST
حیدر آباد(نیوز ڈیسک): صوبہ جموں کے پہاڑی و سرحدی ضلع راجوری میں سیکورٹی فورسز اور ملی ٹنٹس کے مابین انکاؤنٹر شروع ہو گیا ہے۔ فوج کی وہائٹ نائٹ کور نے تصادم آرائی کی تصدیق کرتے ہوئے سماجی رابطہ گاہ ایکس پر لکھا کہ ضلع کے گمبھیر مغلاں علاقے میں صبح قریب ساڑھے گیارہ بجے ملی ٹنٹس کے ساتھ 'کنٹیکٹ' ہوا جس نے انکاؤنٹر کی شکل اختیار کر لی۔
#𝗪𝗵𝗶𝘁𝗲𝗞𝗻𝗶𝗴𝗵𝘁𝗖𝗼𝗿𝗽𝘀 | #𝗖𝗼𝗻𝘁𝗮𝗰𝘁𝗪𝗶𝘁𝗵𝗧𝗲𝗿𝗿𝗼𝗿𝗶𝘀𝘁𝘀— White Knight Corps (@Whiteknight_IA) May 23, 2026
𝗢𝗽 𝗦𝗵𝗲𝗿𝘂𝘄𝗮𝗹𝗶 | 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗮𝗰𝘁 𝗪𝗶𝘁𝗵 𝗧𝗲𝗿𝗿𝗼𝗿𝗶𝘀𝘁𝘀
Today at around 11:30 AM, contact was established with terrorists in the general area of #𝗚𝗮𝗺𝗯𝗵𝗶𝗿𝗠𝘂𝗴𝗹𝗮𝗻,…
بھارتی فوج کی وائٹ نائٹ کور (16 کور) کے ترجمان نے تصادم آرائی کی تفصیلات فراہم کرتے ہوئے کہا کہ "آج صبح 11:30 بجے کے قریب دہشت گردوں کے ساتھ رابطہ قائم ہونے کے بعد آپریشن جاری ہے۔ آپریشن شیرووالی: آج صبح تقریباً 11:30 بجے، جموں و کشمیر پولیس اور سی آر پی ایف کے ساتھ مل کر انٹیلی جنس پر مبنی مشترکہ آپریشن کے دوران راجوری کے گمبھیر مغلاں علاقے میں دہشت گردوں سے رابطہ قائم ہوا۔"
پولیس حکام کے مطابق جس علاقے میں فائرنگ شروع ہوئی وہ لائن آف کنٹرول (ایل او سی) کے قریب ہے اور ہوسکتا ہے کہ دہشت گردوں نے حال ہی میں دراندازی کی ہو۔ انہوں نے کہا: "دراندازوں کا ایک گروپ حال ہی میں بھارتی حدود میں گھس آیا ہو گا۔ تاہم، الرٹ فوجیوں نے ان کا سراغ لگایا، اور (سرچ آپریشن کے دوران) ان کے ساتھ آمنا سامنا ہوا۔"
گرچہ تین سے پانچ دراندازوں کے ساتھ کنٹیکٹ قائم ہونے کی افواہیں گردش کر رہی ہیں تاہم حکام نے ابھی تک اس کی تائید نہیں کی ہے اور آپریشن ابھی بھی جاری ہے۔
