کشتواڑ انکاؤنٹر: سکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے بیچ رک رک کر فائرنگ کا تبادلہ جاری
یہ انکاؤنٹر آج صبح جموں و کشمیرکے ضلع کشتواڑ کے جنگلاتی علاقے میں تلاشی مہم کے دوران شروع ہوا۔
Published : November 5, 2025 at 9:14 AM IST|
Updated : November 5, 2025 at 9:25 AM IST
جموں (عامر تانترے): جموں و کشمیر کے ضلع کے کشتواڑ کے چترو کے جنگلاتی علاقے میں آج صبح سکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان انکاؤنٹر شروع ہو گیا۔ فی الحال رک رک کر فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے۔
حکام نے ای ٹی وی بھارت کو تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ ایک مخصوص ان پٹ پر عمل کرتے ہوئے بھارتی فوج اور جموں و کشمیر پولیس کی ایک مشترکہ پارٹی نے ضلع کشتواڑ کے چترو علاقے کے نائیڈگام گاؤں کے قریب جنگلاتی علاقے میں تلاشی مہم شروع کی تھی۔ یہ سرچ آپریشن خفیہ جانکاری کی بنیاد پر شروع کیا گیا تھا۔ اسی دوران عسکریت پسندوں کا گھیرا تنگ ہونے کے بعد یہ انکاؤنٹر شروع ہو گیا۔
دستیاب اطلاعات کے مطابق دو سے تین دہشت گرد جنگلوں میں چھپے ہوئے ہیں اور سکیورٹی فورسز پچھلے کچھ مہینوں سے ان کے پیچھے لگی تھیں لیکن دہشت گرد بچتے رہے۔ تازہ سرچ آپریشن کے دوران آج صبح ان سے رابطہ قائم ہوا، تب سے رک رک کر فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ خیال رہے کہ نومبر کے مہینے کے آغاز کے بعد سے جموں و کشمیر میں یہ پہلا انکاؤنٹر ہے۔
قابل ذکر ہے کہ اس سے قبل جموں و کشمیر کے کپواڑہ میں مچل اور دودنیال کے قریب لائن آف کنٹرول (ایل او سی) پر سکیورٹی فورسز کے بیچ انکاؤنٹر میں دو دہشت گرد ہلاک ہو گئے تھے۔