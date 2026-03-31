گاندربل میں سرچ آپریشن کے دوران گولیوں کا تبادلہ

گاندربل میں سرچ آپریشن کے دوران گولیوں کا تبادلہ
Published : March 31, 2026 at 9:54 PM IST
گاندربل:(فردوس تانترے) حکام نے بتایا کہ منگل کی شام وسطی کشمیر کے گاندربل ضلع کے احرام کے جنگلاتی علاقے میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران عسکریت پسندوں اور سیکورٹی فورسز کے درمیان فائرنگ شروع ہوگئی۔
ایک سینئر پولیس افسر نے بتایا کہ پولیس، فوج اور سی آر پی ایف کی ایک مشترکہ ٹیم نے جنگلاتی علاقے میں دہشت گردوں کی موجودگی کی خفیہ اطلاع ملنے کے بعد آپریشن شروع کیا۔
افسر نے بتایا کہ تلاشی کے دوران علاقے سے فائرنگ کی آوازیں سنائی دیں جس کے بعد دونوں طرف سے فائرنگ شروع ہو گئی۔ محاصرے کو مضبوط بنانے کے لیے اضافی سیکورٹی فورسز کو علاقے میں بھیج دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق دو دہشت گرد وہاں پھنسے ہوئے ہیں۔
آخری اطلاعات آنے تک آپریشن ابھی جاری تھا اور مزید معلومات کا انتظار تھا۔