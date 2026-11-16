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کولگام میں سکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے بیچ انکاؤنٹر شروع
جنوبی کشمیر کے ضلع کولگام میں تلاشی آپریشن کے دوران سکیورٹی فورسز اور عسکریت پسندوں کے درمیان مسلح تصادم شروع ہو گیا۔
Published : November 16, 2026 at 2:36 PM IST|
Updated : November 16, 2026 at 3:35 PM IST
کولگام (میر اشفاق): جنوبی کشمیر کے ضلع کولگام میں پیر کے روز سکیورٹی فورسز اور ملی ٹینٹوں کے درمیان مسلح تصادم شروع ہو گیا۔ سرکاری ذرائع کے مطابق جموں و کشمیر پولیس، سی آر پی ایف اور فوج نے مشترکہ طور پر ملی ٹینٹوں کی موجودگی سے متعلق مصدقہ اطلاع ملنے کے بعد علاقے کا محاصرہ کر کے تلاشی کارروائی شروع کی تھی۔
سرچ آپریشن کے دوران جب فورسز کی مشترکہ ٹیم مشتبہ مقام کی جانب پیش قدمی کر رہی تھی، تو وہاں چھپے ملی ٹینٹوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ فورسز کی جوابی کارروائی کے بعد علاقے میں شدید گولیوں کا تبادلہ شروع ہو گیا۔
ادھر، گزشتہ چند روز سے ضلع کولگام کے مختلف علاقوں میں سکیورٹی فورسز کی جانب سے تلاشی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے اور ملی ٹینٹوں کی تلاش کے لیے آپریشن کا دائرہ مزید وسیع کر دیا گیا ہے۔
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اس سلسلے میں جموں و کشمیر پولیس کے ڈائریکٹر جنرل (ڈی جی پی) نلن پربھات اور انسپکٹر جنرل آف پولیس (آئی جی پی) کشمیر سوجیت کمار نے اتوار کے روز دیگر اعلیٰ افسران کے ہمراہ کولگام کا دورہ کیا تھا، جہاں انہوں نے جاری انسدادِ دہشت گردی آپریشن کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔
قابلِ ذکر ہے کہ 11 نومبر کو نوپورہ آکھرن علاقے میں ملی ٹینٹوں کے حملے میں سی آر پی ایف کے تین اہلکار زخمی ہو گئے تھے، جس کے بعد سکیورٹی فورسز نے حملہ آوروں کی گرفتاری کے لیے بڑے پیمانے پر تلاشی مہم شروع کر رکھی ہے۔
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