جموں و کشمیر کے کشتواڑ میں سکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان تصادم شروع
جموں و کشمیر کے کشتواڑ میں سکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان تصادم شروع ہوا۔
Published : February 22, 2026 at 12:29 PM IST|
Updated : February 22, 2026 at 12:36 PM IST
جموں، (محمد اشرف گنائی): جموں و کشمیر کے کشتواڑ میں سکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان تصادم کا آغاز ہوا۔ سکیورٹی فورسز نے اتوار کو کشتواڑ ضلع کے پاسرکوٹ کے عام علاقے میں مشترکہ انسداد دہشت گردی آپریشن شروع کیا۔
تاہم اسی دوران سکیورٹی فورسز کا دہشت گردوں کے ساتھ رابطہ قائم ہو گیا، فوج نے ایکس پر ایک سرکاری بیان میں کہا کہ آپریشن جاری ہے۔ وائٹ نائٹ کور کے آفیشل ہینڈل پر فوج نے کہا کہ فوج کے دستوں نے جموں و کشمیر پولیس اور سینٹرل ریزرو پولیس کے ساتھ مل کر دہشت گردوں کے مخصوص علاقے میں دہشت گردوں کی موجودگی کے بارے میں آپریشن شروع کیا۔
دونوں جانب سے فائرنگ کا تبادلہ
آپریشن کے دوران سکیورٹی فورسز نے چھپے ہوئے عسکریت پسندوں کے ساتھ رابطہ قائم کیا جس کے نتیجے میں فائرنگ کا تبادلہ شروع ہوا۔ حکام نے تصدیق کی کہ اس وقت فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے۔ علاقے کو گھیرے میں لے لیا گیا ہے اور کمک کو موقع پر پہنچا دیا گیا ہے۔
فروری کے پہلے ہفتہ میں بھی انکاؤنٹر
واضح رہے کہ قبل ازیں فروری کے پہلے ہفتہ میں بھی جموں و کشمیر کے کشتواڑ ضلع میں بدھ کی شام سکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان انکاؤنٹر ہوا تھا۔ اس انکاؤنٹر میں ایک عسکریت پسند کو ہلاک کر دیا گیا تھا، جب کہ علاقے میں آپریشن دیر تک جاری تھا۔ بھارتی فوج کی وائٹ نائٹ کور نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جانکاری دیتے ہوئے کہا تھا کہ آپریشن ترشی-اوّل کے تحت کشتواڑ کے گھنے اور دشوار گزار جنگلاتی علاقے میں ہوا۔ دہشت گردوں کی تلاش بڑے پیمانے پر کی جارہی تھی۔
اس سلسلہ میں مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔۔۔