کشتواڑ کے ڈولگام میں انکاؤنٹر دوبارہ شروع، سکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے بیچ جھڑپیں جاری
تصادم آرائی کے پیش نظر سنگھ پورہ، چنگام اور چترو کے چھ کلومیٹر کے دائرے میں موبائل انٹرنیٹ بند کر دیا گیا ہے۔
Published : January 31, 2026 at 9:07 AM IST
جموں: جموں و کشمیر کے کشتواڑ کے ڈولگام میں سکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان ایک بار پھر انکاؤنٹر شروع ہو گیا ہے۔ فوج کے حکام نے بتایا کہ سکیورٹی فورسز نے ایک بار پھر وہاں چھپے دہشت گردوں کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ فوج کے مطابق اس زمینی آپریشن کی منصوبہ بندی اور اس پر عمل درآمد کے لیے تمام ذرائع سے انٹیلی جنس ان پٹ کو مربوط کیا گیا تھا۔
وائٹ نائٹ کورپس نے سوشل میڈیا ایکس پر ایک پوسٹ میں جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ جاری مشترکہ آپریشن تراشی-I کے دوران وائٹ نائٹ کور، جموں و کشمیر پولیس اور سی آر پی ایف کے دستوں نے 31 جنوری کی صبح ڈولگام کے عام علاقے میں دہشت گردوں کا دوبارہ گھیراؤ کیا۔ پورے علاقے کو گھیرے میں لے لیا گیا ہے اور آپریشن جاری ہے۔ پچھلے پندرہ دنوں میں یہ چوتھی بار ہے کہ علاقے میں دہشت گردوں سے رابطہ قائم ہوا ہے۔
#WhiteKnightCorps | #OpTrashi-I | Update— White Knight Corps (@Whiteknight_IA) January 31, 2026
Operation Trashi-I
During the ongoing joint Operation TRASHI-I, contact with terrorists was re-established in the early hours of 31 Jan 2026, in the general area of Dolgam by troops of #WhiteKnightCorps, @jmukmrpolice and #CRPF.…
اسی بیچ شمالی فوج کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل پرتیک شرما نے کشتواڑ کا دورہ کیا اور انسداد دہشت گردی گرڈ کا جائزہ لیا۔ ذرائع کے مطابق ضلع میں چھپے ممنوعہ تنظیم جیش محمد کے تین دہشت گردوں کے ایک گروپ کو ختم کرنے کے لیے آپریشن جاری ہے۔
حکام نے یہ بھی بتایا کہ جاری آپریشن کے دوران سنگھ پورہ، چنگام اور چترو کے چھ کلومیٹر کے دائرے میں موبائل انٹرنیٹ سروس کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے اسے عارضی طور پر معطل کر دیا گیا ہے۔
