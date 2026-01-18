ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشتواڑ میں سیکیورٹی فورسز اور عسکریت پسندوں کے درمیان تصادم، سرچ آپریشن کے دوران فائرنگ کا تبادلہ
فوج کے مطابق دشوار گزار علاقہ میں انکاونٹر کے شروع ہوتے ہی اضافی دستے فوری طور پر علاقے میں روانہ کیے گئے۔
Published : January 18, 2026 at 8:30 PM IST
جموں : جموں و کشمیر کے ضلع کشتواڑ میں اتوار کے روز سیکیورٹی فورسز اور عسکریت پسندوں کے درمیان تصادم (انکاؤنٹر) شروع ہو گیا۔ بھارتی فوج کے مطابق، یہ جھڑپ سونار علاقے میں، جو چھترُو کے شمال مشرق میں واقع ہے، اُس وقت شروع ہوئی جب مشترکہ تلاشی و محاصرہ آپریشن کے دوران مشتبہ عسکریت پسندوں کا سامنا ہوا۔
فوج کی وائٹ نائٹ کور نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس (سابقہ ٹوئٹر) پر جاری ایک بیان میں کہا کہ جموں و کشمیر پولیس کے اشتراک سے جاری انسدادِ دہشت گردی کارروائی کے تحت ایک منصوبہ بند سرچ آپریشن انجام دیا جا رہا تھا، جس کے دوران عسکریت پسندوں نے فائرنگ کی، جس کا سیکیورٹی فورسز نے مؤثر جواب دیا۔
فوج کے مطابق، دشوار گزار اور پہاڑی علاقے میں فائرنگ کے بعد صورتحال کو قابو میں رکھنے کے لیے اضافی دستے فوری طور پر علاقے میں روانہ کیے گئے۔ بیان میں کہا گیا کہ سیکیورٹی اہلکاروں نے مشکل جغرافیائی حالات کے باوجود غیر معمولی پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے عسکریت پسندوں کی فائرنگ کا موثر جواب دیا۔
تاحال کسی جانی نقصان یا گرفتاری کی تصدیق نہیں کی گئی ہے، جبکہ علاقے میں سرچ آپریشن بدستور جاری ہے۔ فوج اور پولیس کی جانب سے مزید تفصیلات کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ سیکیورٹی حکام کے مطابق، علاقہ کو گھیرے میں لے لیا گیا ہے اور کسی بھی ممکنہ خطرے سے نمٹنے کے لیے تمام احتیاطی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔