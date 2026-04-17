کشمیری خواتین کو بااختیار بنانا نہایت ضروری: درخشاں حسن بٹ
درخشاں حسن بٹ کا کہنا تھا کہ وہ خاص طور پر گھریلو تشدد، منشیات کے اثرات اور دیگر سماجی مسائل پر کام کر رہی ہیں۔
Published : April 17, 2026 at 3:40 PM IST
بارہمولہ : درخشاں حسن بٹ شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے علاقے سوپور سے تعلق رکھنے والی ایک متحرک سماجی کارکن ہیں، جو گزشتہ کئی برسوں سے وادیٔ کشمیر کے دور دراز علاقوں میں خواتین اور لڑکیوں کے مسائل کے حل کے لیے عملی میدان میں سرگرم ہیں۔ انہوں نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ خصوصی گفتگو میں کہا کہ آج کے دور میں خواتین کو بااختیار بنانا نہایت ضروری ہے، مگر اس کے باوجود معاشرے میں خواتین کو درپیش بے شمار مسائل ایسے ہیں جن پر اب بھی کھل کر بات نہیں کی جاتی۔
درخشاں حسن بٹ کا کہنا تھا کہ وہ خاص طور پر گھریلو تشدد، منشیات کے اثرات اور دیگر سماجی مسائل پر کام کر رہی ہیں، جو خواتین کی زندگی کو شدید متاثر کرتے ہیں۔ وہ نہ صرف متاثرہ خواتین سے براہِ راست ملاقات کرتی ہیں بلکہ انہیں بیداری فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ کونسلنگ سیشنز کے ذریعے ذہنی و سماجی مدد بھی دیتی ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ایک صحت مند اور متوازن معاشرہ اسی وقت ممکن ہے جب خواتین کو برابر کے حقوق اور مواقع حاصل ہوں۔
ان کے مطابق کشمیر کے کئی علاقوں میں آج بھی خواتین کے مسائل نظر انداز کیے جاتے ہیں، جس کے لیے اجتماعی سطح پر سنجیدہ اقدامات کی ضرورت ہے۔ درخشاں حسن بٹ نے عالمی سطح پر بھی کشمیر کی خواتین کی نمائندگی کی ہے۔ انہوں نے حال ہی میں UNHRC میں خطاب کرتے ہوئے جموں و کشمیر میں خواتین کے حقوق، مساوات اور بااختیاری پر روشنی ڈالی۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی کوشش ہے کہ عالمی برادری کو کشمیر کی خواتین کے مسائل سے آگاہ کیا جائے اور انہیں ان کا جائز مقام دلایا جائے۔
ڈیجیٹل دور کی اہمیت پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹل لٹریسی خواتین کے لیے ایک طاقتور ذریعہ بن سکتی ہے۔ انٹرنیٹ کے ذریعے خواتین گھر بیٹھے عالمی منڈی تک رسائی حاصل کر سکتی ہیں، اپنا کاروبار شروع کر سکتی ہیں اور خود کفیل بن سکتی ہیں۔ اس حوالے سے وہ مختلف بیداری مہمات بھی چلا رہی ہیں۔ درخشاں حسن بٹ ایک غیر سرکاری تنظیم کشمیر ویمنس آرگنائزیشن بھی چلا رہی ہیں، جس میں دیگر خواتین بھی ان کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہیں۔