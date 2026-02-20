ETV Bharat / jammu-and-kashmir
دیہی گھریلو خواتین کو با اختیار بنانے کیلئے محکمہ زراعت کے اقدامات
خواتین کو خودمختار بنانےکیلئےمحکمہ زراعت مشروم اگانے کی تربیت فراہم کر رہا ہے،جس سےخواتین اہل وعیال کا خیال رکھنے کےساتھ پیسہ بھی کما سکتی ہیں
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : February 20, 2026 at 2:45 PM IST
ادھم پور(آشیش دت):جموں وکشمیر کے ضلع ادھم پور میں دیہی گھریلو خواتین کو ذریعے معاش کے نئے مواقع فراہم کرنے کے ساتھ با اختیار بنانے کیلئے محکمہ زراعت دیہاتی خواتین کے لیے روزگار پیدا کر رہا ہے، محکمہ زراعت نے اوسٹر مشروم، جسے مقامی زبان میں ڈھنگری کے نام سے جانا جاتا ہے، کاشت کرنے کے لیے گاؤں کی خواتین کو خصوصی تربیت فراہم کر رہا ہے۔ ہنر پر مبنی یہ پروگرام خواتین کو آسان اور سستی تکنیک کا استعمال کرتے ہوئے اپنے گھروں میں آرام سے مشروم اگانے کی تربیت دے رہا ہے۔
ہینڈ آن ٹریننگ کے ذریعے، شرکاء مکمل تربیت حاصل کرتے ہیں
بڑھتی ہوئی فصل کی تیاری اور حفظان صحت کو برقرار رکھنے سے لے کر فروخت کے لیے مشروم کی کٹائی اور پیکنگ تک یہ اقدام نہ صرف آمدنی کا ایک مستحکم ذریعہ فراہم کرتا ہے، بلکہ دیہی خواتین میں خود انحصاری کی حوصلہ افزائی بھی کرتا ہے۔
استفادہ کنندگان کا کہنا ہے کہ محکمہ زراعت نے اس تربیت کے ذریعے مالی خودمختاری کے نئے دروازے کھولے ہیں اور انہیں کمائی کے ساتھ ساتھ گھریلو ذمہ داریاں بھی نبھانے کی اجازت دی ہے۔ اس طرح کے اقدامات کے ساتھ محکمہ زراعت دیہی معاش کو مضبوط بنانے اور گھریلو چھوٹی جگہوں کو پائیدار آمدنی کے ذرائع میں تبدیل کر کے خواتین کو خود مختار بنا رہا ہے۔