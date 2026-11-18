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خصوصی ضروریات کے حامل افراد کو بااختیار بنانے کے لیے پلوامہ میں 10 روزہ ’مارگ درشی‘ ورکشاپ کا انعقاد
خصوصی ضروریات کے حامل افراد کو بااختیار بنانے کے لیے پلوامہ میں 10 روزہ ’مارگ درشی‘ ورکشاپ کا انعقاد
Published : November 18, 2026 at 5:21 PM IST
پلوامہ، جموں وکشمیر (سید عادل مشتاق شاہ): خصوصی ضروریات کے حامل افراد کو کاروباری مہارتوں سے آراستہ کر کے انہیں خود کفیل بنانے اور باعزت روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے مقصد سے ضلعی ہیڈکوارٹر پلوامہ میں 10 روزہ ’مارگ درشی‘ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔
ورکشاپ کے مقاصد اور تربیتی لائحہ عمل
اس 10 روزہ ورکشاپ کا بنیادی مقصد شرکاء کو پیشہ ورانہ رہنمائی، عملی تربیت اور جدید کاروباری مہارتیں فراہم کرنا ہے، تاکہ وہ اپنے چھوٹے کاروبار شروع کر کے مالی طور پر خود مختار بن سکیں اور دوسروں پر انحصار کیے بغیر باعزت زندگی گزار سکیں۔
وولنٹری میڈی کیئر سوسائٹی (Voluntary Medicare Society) کے اس اقدام کے تحت شرکاء کو ضروری فنی تعلیم اور بنیادی وسائل سے بھی آراستہ کیا جائے گا، جس سے ان میں خود اعتمادی، پائیدار ذریعہ معاش اور معاشرتی شمولیت کو فروغ ملے گا۔
ضلعی انتظامیہ کی جانب سے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی
تقریب میں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر (اے ڈی ڈی سی) پلوامہ گلزار احمد نے بطور مہمانِ خصوصی شرکت کی۔ انہوں نے خصوصی ضروریات کے حامل افراد کو بااختیار بنانے کے لیے وولنٹری میڈی کیئر سوسائٹی کی کاوشوں کو سراہا۔
اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایسے تربیتی پروگرام معذور افراد کی پوشیدہ صلاحیتوں کو نکھارنے اور انہیں معاشی طور پر مستحکم کرنے میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ ضلعی انتظامیہ پلوامہ ان افراد کو روزگار کے بہتر مواقع فراہم کرنے کے لیے مالی اور دیگر ضروری معاونت سمیت ہر ممکن تعاون جاری رکھے گی۔
ہینڈی کیپڈ ایسوسی ایشن کا خیر مقدم اور مستقبل کے مطالبات
تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ہینڈی کیپڈ ایسوسی ایشن پلوامہ کے صدر غلام حسن نے بھی اس پہل کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے کہا کہ خصوصی ضروریات کے حامل افراد کو معاشی خودمختاری دلانے اور معاشرے میں باوقار مقام فراہم کرنے کے لیے اس نوعیت کے پروگرام وقت کی اہم ترین ضرورت ہیں۔
انہوں نے مستقبل میں بھی اس طرح کے تربیتی سیشنز کے تسلسل پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ایسے اقدامات سے خصوصی افراد کو نئے ہنر سیکھنے اور باعزت روزگار کے حصول میں بھرپور مدد ملے گی۔