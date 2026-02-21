ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ترال میں ایمپلامنٹ محکمہ کی جانب سے روزگار میلے کا اہتمام
Published : February 21, 2026 at 10:21 PM IST
ترال :(شبیر بھٹ) ضلع انتظامیہ پلوامہ نے آج ترال میں مشن یووا کے تحت ایک پوٹینشل انٹرپرینیور شپ میلہ کا انعقاد کیا۔ میلے کا مقصد انٹرپرینیورشپ کو فروغ دینا، مشن یووا کے تحت آن بورڈنگ کی سہولت فراہم کرنا، مارکیٹ لنکیجز فراہم کرنا اور کامیاب کاروباری اداروں، خاص طور پر خواتین کی زیر قیادت وینچرز کی نمائش کرنا ہے۔
میلے کا افتتاح ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ترال، سجاد یحییٰ نقاش نے کیا۔ اس میں مقامی نوجوانوں، کاروباری افراد، سیلف ہیلپ گروپس اور عوام کے ارکان کی پرجوش شراکت رہی۔
اس موقع پر، صنعت، کے وی آئی بی ، زراعت، حیوانات، بھیڑ پالنے، باغبانی، دستکاری اور ہینڈلوم اور این آر ایل ایم سمیت مختلف محکموں نے مختلف فلاحی اور روزی روٹی اسکیموں کے بارے میں معلومات پھیلانے کے لیے اسٹال لگائے۔ شرکاء کو موقع پر ہی رہنمائی اور آگاہی فراہم کی۔ ایک وقف ہیلپ ڈیسک/شکایات کے ازالے کا ڈیسک بھی قائم کیا گیا تھا تاکہ ڈسٹرکٹ ایمپلائمنٹ اینڈ کونسلنگ سنٹر، پلوامہ میں آن بورڈنگ کی سہولت فراہم کی جا سکے، مدد فراہم کی جا سکے اور مشن یووا سے متعلق شکایات کا ازالہ کیا جا سکے۔
میلے کے دوران،اڈیشنل ڈپٹی کمشنر پلوامہ نے مشن یووا کے تحت استفادہ کنندگان میں منظوری کے خطوط تقسیم کئے۔ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ سرکاری اسکیموں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اپنے اختراعی خیالات کو پائیدار کاروباری اداروں میں تبدیل کریں۔ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ مشن یوا کاروباری صلاحیتوں کو پروان چڑھانے اور مقامی معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے ایک تبدیلی کے پلیٹ فارم کے طور پر کام کرتا ہے۔ انہوں نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ آگے آکر سرکاری اسکیموں کا فایدہ اٹھائیں تاکہ خود روزگار اسکیموں سے وہ مستفید ہو سکیں۔