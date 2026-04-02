سیاحتی مقام چھتہ پل کی بندش سے روزگار بری طرح متاثر، سیاحت سے جڑے افراد سراپا احتجاج
احتجاجیوں کا کہنا ہےسرکار نے پہلگام، گلمرگ و دیگر سیاحتی مقامات سےپابندیاں ہٹادی لیکن چھتہ پل کو سیکورٹی وجوہات کے بہانے بند کر دیا گیا
Published : April 2, 2026 at 6:55 PM IST|
Updated : April 2, 2026 at 8:29 PM IST
اننت ناگ:(میر اشفاق) گزستہ برس پہلگام سانحہ کے بعد اگرچہ سرکار نے آہستہ آہستہ وادی کشمیر کے سیاحتی مقامات سے پابندی ہٹا دی گئی تاہم ضلع اننت ناگ کے شانگس علاقہ میں موجود خوبصورت سیاحتی مقام چھتہ پل کو سیاحوں کی آمدورفت کے لئے دوبارہ بند کر دیا گیا جس کی وجہ سے وہاں کے مقامی لوگوں سمیت سیاحت سے روزی روٹی کمانے والے افراد بری طرح متاثر ہوئے ہیں ۔اس ضمن میں مقامی لوگوں اور سیاحتی سرگرمیوں سے وابستہ افراد نے چھتہ پل سیاحتی مقام کے قریب حکومت کے فیصلہ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔
احتجاجیوں کا کہنا ہے کہ اگرچہ سرکار نے پہلگام ،گلمرگ ،و دیگر سیاحتی مقامات سے پابندیاں ہٹا دی لیکن چھتہ پل کو سیکورٹی وجوہات کے بہانے بند کر دیا گیا جو اس علاقہ کے لوگوں کے ساتھ سراسر نا انصافی ہے۔ انہوں نے کہا کہ علاقہ کافی پسماندہ ہے۔ بیشتر آبادی کا روزگار سیاحت سے جڑا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک طرف سرکار یہاں کے نوجوانوں کو روزگار سے جوڑنے اور سیاحت کو فروغ دینے کی باتیں کر رہا ہے تو دوسری جانب مختلف وجوہات کو لے کر روزگار چھینا جا رہا ہے۔
بھارتیہ جنتا پارٹی کے مقامی رہنما چودھری روشن نے بھی احتجاج میں شرکت کی ۔ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے چودھری نے کہا کہ نیشنل کانفرنس سرکار ان کے علاقہ کے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک کر رہی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت جان بوجھ کر ان کے علاقہ کو نظر انداز کر رہی ہے اور علاقہ میں سیاحتی سرگرمیوں پر پابندی عائد کرنا این سی کی کارستانی ہے کیونکہ مذکورہ علاقہ میں لوگوں نے بی جے پی کے حق میں بڑھ چڑھ ووٹ دیا تھا۔ چودھری نے کہا کہ وہ تب تک انتظامیہ کا ہر دروازہ کھٹکھائیں گے جب تک نہ چھتہ پل سیاحتی مقام کو کھولا جائے گا۔
مقامی ریستوران مالک محمد جیلانی نے کہا کہ چھتہ پل کا علاقہ سب سے محفوظ علاقہ ہے۔ ابھی تک یہاں پر کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا ہے۔ آج بلا وجہ سکیورٹی کا حوالہ دے کر اسے بند کرنا بلا جواز اور نا انصافی ہے ۔انہوں نے کہا کہ پہلگام سانحہ کے بعد تقریبا ایک برس تک بند رہنے سے وہ شدید مالی بحران سے گزر رہے ہیں ۔ انہیں امید تھی کہ رواں سیزن کے دوران انہیں نقصانات کی بھرپائی کرنے میں کسی حد تک موقعہ ملے گا ،تاہم دوبارہ پابندی عائد ہونے سے مالی طور پر مزید بدحال ہونے کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔
جیلانی نے کہا کہ ابھی تک انہیں تقریبا 35 لاکھ کا نقصان ہوا ہے اور مزید نقصان وہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں ۔ انہوں نے کہا کہ افسوس ہے کہ ابھی تک ان کے علاقہ کا ایم ایل اے اس سلسلہ میں خاموش ہے اور نہ ہی انہوں نے علاقہ کا جائزہ لینے کی زحمت کی۔ انہوں نے ایل جی انتظامیہ اور سکیورٹی ایجنسیوں کے اعلی عہدیداروں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ چھتہ پل سیاحتی مقام سے پابندی ہٹائی جائے اور گذشتہ برس کے دوران ہوئے نقصان کو لے کر سیاحت سے وابستہ افراد کو معاوضہ فراہم کیا جائے۔