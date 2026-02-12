ETV Bharat / jammu-and-kashmir
محکمہ بجلی کی نجکاری کو لیکر اونتی پورہ میں ملازمین کا احتجاج
ملازمین نے اس خدشے کا بھی اظہار کیا کہ نجکاری کے بعد محکمے کے ہزاروں ملازمین کے روزگار کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔
Published : February 12, 2026 at 7:35 PM IST
پلوامہ : وادی کے دیگر علاقوں کی طرح اونتی پورہ ڈویژن سے وابسطہ بجلی ملازمین نے بھی آج بجلی کی نجکاری کو لیکر زبردست احتجاج کیا اور نعرے بازی کی۔ مظاہرین آفس کے احاطے میں جمع ہوے اور اس فیصلے کو لیکر زبردست نعرے بازی کرنے لگے مظاہرین نے بجلی محکمہ کی نجکاری کو نا قابل قبول قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ’’یہ اقدام عوامی مفاد کے خلاف ہے۔‘‘ انہوں نے مطالبہ کیا کہ الیکٹرسٹی ترمیمی بل کو فوری طور پر پارلیمنٹ میں مسترد کیا جائے۔
احتجاجی ملازمین نے خبردار کیا کہ اگر یہ ترمیمی بل منظور ہوئی تو اس کا براہ راست اثر عام صارفین پر پڑے گا۔ ’’بجلی نرخوں میں نمایاں اضافہ ہوگا جس سے مہنگائی میں مزید اضافہ اور عوام کی زندگی مزید مشکلات کی شکار ہوگی۔‘‘
ملازمین نے اس خدشے کا بھی اظہار کیا کہ نجکاری کے بعد محکمے کے ہزاروں ملازمین کے روزگار کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے اور انہیں غیر یقینی مستقبل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ احتجاجیوں کے مطابق ’’بجلی جیسے بنیادی شعبے کو کارپوریٹس کے حوالہ کرنے میں چند مخصوص کمپنیوں کو ہی فائدہ پہنچانے کے مترادف ہے جبکہ اس کا نقصان عام عوام اور سرکاری ملازمین کو برداشت کرنا پڑے گا۔‘‘
یہ بھی پڑھیں: نوجوانوں کو سماجی برائیوں سے دور رکھنا ضروری، پلوامہ ضلع پولیس کی جانب سے لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے باسکٹ بال ٹورنامنٹ کا انعقاد
مظاہرین نے عوام اور محکمہ کے ملازمین کے مفادات کو مدنظر رکھتے ہوئے اس متنازعہ ترمیمی بل کو مسترد کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ اپنے حقوق اور عوامی مفاد کے تحفظ کے لیے ان کی جدوجہد پرامن طریقے سے جاری رہے گی اور اگر ضرورت پڑی تو احتجاج کا دائرہ مزید وسیع کیا جائے گا۔