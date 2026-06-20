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ڈیلی ویجرز کی ریگولرائزیشن میں تاخیر پر ملازمین نے حکومت کو دی شدید احتجاج کی وارننگ
ایمپلائز جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے پرانی پنشن اسکیم، میڈیکل الاؤنس میں اضافہ اور کئی دیگر مطالبات فوری طور پر پورا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : June 20, 2026 at 1:50 PM IST
جموں (عامر تانترے): جموں و کشمیر ایمپلائز جوائنٹ ایکشن کمیٹی (EJAC) نے یومیہ اجرت پر کام کرنے والے مزدوروں (DailyWagers) کو مستقل نہ کرنے اور دیگر مطالبات پورے نہ ہونے پر یو ٹی انتظامیہ کو "شدید احتجاج" کی وارننگ دی ہے۔
ہفتہ کو جموں میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ای جے اے سی کے صدر بابو حسین ملک نے کہا کہ "مختلف محکموں کے ڈیلی ویجرز اور کیژول مزدور طویل عرصے سے اپنی مستقلی کے منتظر ہیں، لیکن نہ منتخب حکومت اور نہ ہی لیفٹیننٹ گورنر انتظامیہ نے اس مسئلے کا کوئی حل نکالا ہے۔"
انہوں نے کہا کہ منتخب حکومت نے اس معاملے کے حل کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی اور چھ ماہ کا وقت مانگا تھا، مگر ایک سال سے زیادہ عرصہ گزر جانے کے باوجود حکومت کی جانب سے کوئی پیش رفت یا رابطہ سامنے نہیں آیا۔ ان کا کہنا تھا کہ محکمہ سیاحت سے کئی ڈیلی ویجرز کو فارغ کر دیا گیا ہے جبکہ 20 برس تک خدمات انجام دینے والے سینکڑوں ہوم گارڈز کو بھی ملازمت سے نکال دیا گیا ہے۔
بابو حسین ملک نے طنزیہ انداز میں کہا: "آئی اے ایس اور کے اے ایس افسروں کے تبادلوں سے مسائل حل نہیں ہوں گے، بلکہ ڈیلی ویجرز کے مسائل حل کرنے سے ہی جموں و کشمیر ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا۔"
میڈیکل الاؤنس
انہوں نے سرکاری ملازمین کے میڈیکل الاؤنس کا معاملہ بھی اٹھایا۔ ان کے مطابق لداخ یو ٹی اور مرکزی حکومت کے ملازمین کو ایک ہزار روپے طبی الاؤنس مل رہا ہے جبکہ جموں و کشمیر میں ملازمین کو صرف 300 روپے دیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ "طبی الاؤنس میں اضافہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ محکمہ صحت و طبی تعلیم کے ملازمین کی ڈھائی دن کی تنخواہ کا مسئلہ بھی حل کیا جائے تاکہ انہیں ان کے واجبات مل سکیں۔"
ای جے اے سی کے صدر نے تمام سرکاری ملازمین کے لیے پرانی پنشن اسکیم (او پی ایس) بحال کرنے کا مطالبہ بھی دہرایا۔ انہوں نے کہا کہ قانون ساز اسمبلی اور پارلیمنٹ کے منتخب نمائندوں کو ہر مدت کے لیے پنشن دی جاتی ہے، لیکن ملازمین کے معاملے میں حکومت پرانی پنشن اسکیم کے نفاذ پر خاموش ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ "انتخابات سے پہلے برسراقتدار جماعت نے یہ وعدہ کیا تھا، مگر حکومت بننے کے بعد اپنے وعدے بھول گئی۔"
بابو حسین ملک اور کمیٹی کے دیگر ارکان نے پنشنرز کے لیے آٹھویں پے کمیشن کے فوائد نافذ کرنے، پروبیشن مدت کے دوران دو اضافی انکریمنٹس دینے، تنخواہی بے ضابطگیوں کو دور کرنے اور آؤٹ سورسنگ کے بجائے مستقل ملازمین کی بھرتی کا مطالبہ بھی کیا۔
احتجاج کی وارننگ
انہوں نے خبردار کیا کہ "اگر ان مطالبات کو پورا نہ کیا گیا تو حکومت کے خلاف بڑا احتجاج کیا جائے گا۔"
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