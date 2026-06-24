ترال میں کھیت بچاؤ پروگرام میں کیمیائی کھادوں کا کم استعمال کرنے پر زور

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ترال میں کھیت بچاؤ پروگرام میں کیمیائی کھادوں کا کم استعمال کرنے پر زور
اس پروگرام کا مقصد کسانوں میں نامیاتی کاشتکاری، مٹی کی صحت کے مؤثر انتظام اور پائیدار زرعی طریقوں کے بارے میں شعور اجاگر کرنا ہے۔
Published : June 24, 2026 at 9:10 AM IST
ترال، جموں وکشمیر (شبیر بھٹ): حکومتِ ہند اور انڈین کونسل آف ایگریکلچرل ریسرچ (آئی سی اے آر) کے زیرِ اہتمام جاری ملک گیر ’’کھیت بچاؤ ابھیان‘‘ کے تحت محکمۂ زراعت نے پنگلش منگل کو دیور ترال میں ’’صحت مند مٹی اور پائیدار زراعت کے لیے نامیاتی معیارات‘‘ کے موضوع پر ایک روزہ تربیتی پروگرام منعقد کیا۔
خبر کے مطابق یہ پروگرام HADP-16 (متبادل زرعی نظام) کے تحت منعقد کیا گیا، جس کا مقصد کسانوں میں نامیاتی کاشتکاری، مٹی کی صحت کے مؤثر انتظام اور پائیدار زرعی طریقوں کے بارے میں شعور اجاگر کرنا تھا تاکہ زرعی پیداوار میں اضافہ اور ماحولیات کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔
پروگرام میں ممبر اسمبلی ترال رفیق احمد نایک بطور مہمان خصوصی شامل رہے جب کہ محکمۂ زراعت کے متعدد افسران، جن میں سب ڈویژنل ایگریکلچر آفیسر محمد اقبال وانی اور دیگر متعلقہ افسران شامل تھے، نے شرکت کی۔ مقامی کسانوں کی بڑی تعداد بھی اس موقع پر موجود رہی۔ تربیتی نشستوں کے دوران ماہرین نے نامیاتی سرٹیفکیشن، غذائی اجزاء کے بہتر انتظام، قدرتی طریقوں سے بیماریوں کے تدارک اور مٹی کی زرخیزی برقرار رکھنے کے مؤثر طریقوں پر تفصیلی معلومات فراہم کیں۔
اس کے علاوہ نامیاتی کاشتکاری سے وابستہ مارکیٹ مواقع اور تصدیق شدہ نامیاتی مصنوعات کی فروخت سے متعلق سوالات کے جوابات بھی دیے گئے۔ مقررین نے اس بات پر زور دیا کہ موجودہ دور میں جب کہ کیمای کھادوں سے بیماریاں پھیلنے کی تصدیق ہوگئ ہے ہمیں گھریلو کھادوں کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ انسانی جانوں کا خیال رکھا جاے ۔ممبر اسمبلی ترال رفیق احمد نایک نے بتایا موجودہ دور میں کیمای کھادوں کی قہر سامنیاں کسی سے چھپی نہیں ہے اسلیےہمیں سرکار کا کھیت بچاو پروگرام میں حصہ لینا چاہیے۔