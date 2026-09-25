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شادی بیاہ کی تقریبات سادگی سے انجام دینے اور قرآن و سنت کی تعلیمات اپنانے پر زور
اس موقع پر مسجد کا ماحول روحانی کیفیت سے معمور رہا۔ عقیدت مندوں نے انتہائی احترام کے ساتھ موئے مقدس کی زیارت کی۔
Published : September 25, 2026 at 10:53 PM IST
اننت ناگ: (فیاض لولو) جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے باغ نوگام علاقے میں واقع مرکزی جامع مسجد تحریک صوت الاولیا میں آج ایک روحانی و مذہبی اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جہاں حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی غوث الاعظم دستگیرؒ سے منسوب موئے مقدس کی زیارت عقیدت مندوں کے لیے پیش کی گئی۔ اس موقع پر علاقے اور گرد و نواح سے ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں نے شرکت کی اور نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ موئے مقدس کی زیارت سے فیضیاب ہوئے۔
زیارت کے موقع پر مسجد کا ماحول روحانی کیفیت سے معمور رہا۔ عقیدت مندوں نے انتہائی احترام کے ساتھ موئے مقدس کی زیارت کی اور اللہ تعالیٰ کے حضور امن، سلامتی، بھائی چارے، خوشحالی اور امتِ مسلمہ کی سربلندی کے لیے خصوصی دعائیں مانگیں۔ بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت کے پیش نظر منتظمین کی جانب سے زائرین کے لیے مناسب انتظامات بھی کیے گئے تاکہ تمام افراد کو سہولت کے ساتھ زیارت کا موقع فراہم کیا جا سکے۔
اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مولانا فیاض احمد رضوی نے نوجوانوں اور بالخصوص مسلم معاشرے کے افراد پر زور دیا کہ وہ اپنی زندگیوں میں قرآن و سنت کی تعلیمات کو ترجیح دیں اور شادی بیاہ کی تقریبات کو غیر ضروری اخراجات اور فضول رسومات سے پاک رکھتے ہوئے سادگی کے ساتھ انجام دیں۔
مولانا فیاض احمد رضوی نے کہا کہ شادی ایک اہم دینی و معاشرتی ذمہ داری ہے اور اسے نمود و نمائش، غیر ضروری اخراجات اور معاشرے پر مالی بوجھ کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے۔ انہوں نے نوجوانوں سے اپیل کی کہ وہ شادی بیاہ کے معاملات میں سادگی، اعتدال اور دینی اصولوں کو ملحوظِ خاطر رکھیں تاکہ معاشرے میں ایک مثبت مثال قائم ہو سکے۔
انہوں نے کہا کہ علمائے دین بھی وقتاً فوقتاً لوگوں کو اس بات کی تلقین کرتے رہے ہیں کہ شادی کی تقریبات قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق انجام دی جائیں۔ ان کے مطابق معاشرے میں بڑھتی ہوئی غیر ضروری رسومات اور اخراجات کے باعث کئی خاندان مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ لوگ سادگی کو اپنائیں اور ایسی روایات سے گریز کریں جو خاندانوں پر غیر ضروری مالی بوجھ ڈالتی ہیں۔
مولانا فیاض احمد رضوی نے نوجوان نسل پر زور دیا کہ وہ دینی تعلیمات سے وابستہ رہیں، والدین کا احترام کریں، معاشرے میں بھائی چارے اور باہمی رواداری کو فروغ دیں اور اپنی زندگیوں کو اسلامی اصولوں کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔
اجتماع کے اختتام پر امتِ مسلمہ، علاقے میں امن و سلامتی، باہمی بھائی چارے اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔ اس موقع پر موجود عقیدت مندوں نے مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ موئے مقدس کی زیارت کی اور روحانی وابستگی کا اظہار کیا۔
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