شیر کشمیر یونیورسٹی کا آن لائن کلاسز کے انتظامات اور رجسٹریشن میں توسیع کا اعلان

یونیورسٹی کی جاری کردہ نوٹس کے مطابق رجسٹریشن کا عمل آن لائن انجام دیا جائے گا۔

By ETV Bharat Urdu Team

Published : March 23, 2026 at 12:25 PM IST

سرینگر(پرویز الدین) : شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کشمیر نے خلیجی ممالک میں ابھرتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر مارچ ,اپریل سمسٹر 2026 کے لیے رجسٹریشن اور تعلیمی سرگرمیوں کو آسان بنانے کے لیے آن لائن انتظامات کا اعلان کیا ہے۔

یونیورسٹی کی طرف سے جاری کردہ ایک سرکاری نوٹس کے مطابق، رجسٹریشن کا عمل جو اصل میں 23-24 مارچ کے لیے مقرر کیا گیا تھا، اب ایک لچکدار موڈ میں انجام دیا جائے گا، جس سے طلباء اپنے متعلقہ کالجوں میں جسمانی طور پر یا آن لائن موڈ کے ذریعے رسمی کارروائیاں مکمل کر سکیں گے۔ رجسٹریشن کی آخری تاریخ میں بھی 27 مارچ 2026 تک توسیع کر دی گئی ہے۔

یونیورسٹی نے کہا کہ یہ فیصلہ تعلیمی تسلسل کو یقینی بنانے اور ضروری سپورٹ سسٹم کو متاثر کرنے والے بیرونی عوامل سے پیدا ہونے والی رکاوٹوں کو کم کرنے کے لیے ایک احتیاطی اقدام کے طور پر لیا گیا ہے۔

اس نے مختلف فیکلٹیوں اور کالجوں کے ڈینز اور ایسوسی ایٹ ڈینز کو مزید ہدایت کی کہ وہ آن لائن رجسٹریشن کی سہولت کے لیے ضروری انتظامات کریں۔ ان سے فیس کے ڈھانچے، آن لائن ادائیگی کے طریقہ کار، اور طلباء کو کورس کی پیشکش کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کرنے کو بھی کہا گیا ہے۔ نوٹس میں مزید کہا گیا ہے کہ آن لائن کلاسز کے شیڈول کو کالج کی سطح پر متعلقہ فیکلٹیز کے ذریعہ الگ سے مطلع کیا جائے گا۔


طلباء کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ اپنے اداروں کے ساتھ مستقل رابطے میں رہیں اور متعلقہ حکام کی طرف سے جاری کردہ ہدایات پر عمل کریں۔

