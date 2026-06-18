دہشت گرد سرگرمیوں سے وابستہ مبینہ روابط کے الزام میں محکمۂ بجلی انسپکٹر ملازمت سے برطرف

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دہشت گرد سرگرمیوں سے وابستہ مبینہ روابط کے الزام میں محکمۂ بجلی انسپکٹر ملازمت سے برطرف
محمد شفیع ملک کے خلاف پولیس اسٹیشن بجبہاڑہ میں متعدد مقدمات درج ہیں۔ ان میں ایف آئی آر نمبر 76/2017 شامل ہے، جو تعزیراتِ ہند اور آرمز ایکٹ کی مختلف دفعات کے تحت درج کی گئی تھی۔
Published : June 18, 2026 at 9:14 AM IST
اننت ناگ، جموں وکشمیر (اشفاق احمد میر): جموں و کشمیر حکومت نے دہشت گرد سرگرمیوں سے مبینہ روابط کے الزام میں محکمۂ بجلی (پی ڈی ڈی) کے ایک ملازم کو ملازمت سے برطرف کر دیا ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق ضلع اننت ناگ کے علاقے آرونی، بجبہاڑہ سے تعلق رکھنے والے 51 سالہ محمد شفیع ملک، جو محکمۂ بجلی میں انسپکٹر کے عہدے پر فائز تھے اور حسن پورہ تویلہ، بجبہاڑہ میں تعینات تھے، کو نوکری سے برطرف کیا گیا۔
ذرائع نے بتایا کہ محمد شفیع ملک کے خلاف پولیس اسٹیشن بجبہاڑہ میں متعدد مقدمات درج ہیں۔ ان میں ایف آئی آر نمبر 76/2017 شامل ہے، جو تعزیراتِ ہند اور آرمز ایکٹ کی مختلف دفعات کے تحت درج کی گئی تھی۔
سرکاری فرائض میں رکاوٹ ڈالنے کا الزام
اس کے علاوہ ایف آئی آر نمبر 66/2018 اور ایف آئی آر نمبر 78/2018 بھی ان کے خلاف درج ہیں، جن میں ہنگامہ آرائی، سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے، سرکاری فرائض میں رکاوٹ ڈالنے اور دیگر سنگین الزامات شامل ہیں۔
حکومت کی زیرو ٹالرنس پالیسی
ایک سرکاری عہدیدار نے بتایا کہ حکومت نے دہشت گردی اور اس سے وابستہ سرگرمیوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اختیار کر رکھی ہے اور ایسے عناصر کے خلاف کارروائیاں مسلسل جاری ہیں۔ حکام کے مطابق قومی سلامتی اور امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے دہشت گردی سے کسی بھی قسم کے تعلق یا معاونت کے معاملات پر سخت کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔
متعدد سرکاری ملازمین کے خلاف کارروائی
واضح رہے کہ حکومت کی جانب سے گزشتہ چند برسوں کے دوران مبینہ طور پر دہشت گرد تنظیموں یا علاحدگی پسند سرگرمیوں سے روابط رکھنے والے متعدد سرکاری ملازمین کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے انہیں نوکری سے دستبردار کیا گیا۔