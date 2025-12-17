ETV Bharat / jammu-and-kashmir
محمکہ بجلی کے ملازمین ضروری آلات کے بغیر زمینی سطح پر کام کر رہے ہیں
جموں وکشمیر کےمحمکہ بجلی کےملازمین نے پریس کانفرنس میں کہا کہ عارضی ملازمین جو کام کےدوران ہلاک یا زخمی ہوئے ہےان کو معاوضہ دیا جائے۔
Published : December 17, 2025 at 5:09 PM IST
پلوامہ(سید عادل مشتاق): جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں آج محمکہ بجلی کے ملازمین نے پریس کانفرنس کے ذریعہ سرکار تک اپنے مطالبات پہچانے کی کوشش کی۔ محمکہ کے ملازمین نے محمکہ بجلی گھر پلوامہ میں ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا تھا ،جس میں محکمہ کے سبھی مستقل اور عارضی ملازمین نے شرکت کی۔
اس موقع پر ترجمان جموں کشمیر الیکٹرک ایمپلائز یونین امتیاز احمد نے بات کرتے ہوئے کہا کہ پچھلے کئی سالوں سے اپنے مانگوں کو لے کر احتجاجی مظاہرہ کرتے آئے ہے لیکن انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہیں۔
انہوں نے کہا کہ اس شدید سردی میں بھی بجلی ملازم چاہئے وہ مستقل ہو یا پھر عارضی چوبیس گھنٹے کام کرکے لوگوں کو بجلی فراہم کرتے ہے۔ تاہم ملازمین کی ڈی پی سیز ہو یاپھر ملازمین کی ترقی ہو وہ پچھلے کئی سالوں سے زیر التواء ہیں۔ انہوں نے کہا سبھی ملازمین جانفشانی سے کام انجام دے رہے جبکہ کشمیر کے ملازمین کے ساتھ سوتیلے ماں کا سلوک کیا جاتا ہیں۔
انہوں نے کہا آج تک ہم محمکہ کے اعلیٰ افسران کی نوٹس میں کئی بار اپنے مسائل کو اجاگر کیا تاہم ہمارا مسئلہ حل ہی نہیں کیا گیا۔ انہوں نے محمکہ کے افسران کے ساتھ ساتھ جموں وکشمیر سرکار سے اپیل کی کہ وہ ان کے مسائل کو حل کریں۔