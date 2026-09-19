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بارہ سال طویل عرصے کے بعد اننت ناگ کے سومو ایسوسیشن میں انتخابات، نئے عہدیداران منتخب
لیبر اور پولیس انتظامیہ کی نگرانی میں 66 ڈرائیوروں نے حقِ رائے دہی استعمال کر کے نئے نمائندوں کا انتخاب کیا۔
Published : September 19, 2026 at 4:40 PM IST
اننت ناگ: (فیاض لولو) جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں واقع ہمدانیہ سومو اسٹینڈ جنگلات منڈی میں 12 سال کے طویل عرصے بعد انتخابات کا انعقاد کیا گیا، جس میں اسٹینڈ سے وابستہ ڈرائیوروں اور اراکین نے بھرپور شرکت کرتے ہوئے اپنے نمائندوں کا انتخاب کیا۔ انتخابات کے دوران مجموعی طور پر 66 ووٹ ڈالے گئے۔
یہ انتخابی عمل لیبر آفیسر اور متعلقہ پولیس افسر کی نگرانی میں منعقد ہوا، جس کے دوران مختلف عہدوں کے لیے اراکین نے اپنے حقِ رائے دہی کا استعمال کیا۔ ان انتخابات میں چیئرمین، صدر، نائب صدر، جنرل سیکریٹری، پبلسٹی سیکریٹری اور آرگنائزر کے عہدوں کے لیے امیدوار میدان میں تھے۔
انتخابی نتائج کے مطابق حاجی شریف کو چیئرمین، شبیر احمد گنائی کو صدر، جاوید احمد میر کو نائب صدر، شبیر احمد میر کو جنرل سیکریٹری، فرقان جاوید کو پبلسٹی سیکریٹری جبکہ محمد شفیع کڈا کو آرگنائزر منتخب کیا گیا۔
انتخابات کے اختتام پر نو منتخب عہدیداروں کو اراکین اور ساتھیوں کی جانب سے مبارکباد پیش کی گئی۔ اس موقع پر نو منتخب نمائندوں نے تمام ووٹرز کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان کے اعتماد پر پورا اترنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ ڈرائیور برادری کی فلاح و بہبود، ان کے جائز مسائل کے حل اور اسٹینڈ کے امور کو بہتر انداز میں چلانے کے لیے ایمانداری اور خلوص کے ساتھ کام کیا جائے گا۔
انتخابی کارروائی کے دوران ساؤتھ کشمیر ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کے صدر عابد دین اور چیئرمین کے نمائندے نے بھی بطورِ مہمانِ خصوصی شرکت کی اور انتخابی عمل کا مشاہدہ کیا۔
تمام شرکاء نے امید ظاہر کی کہ نو منتخب عہدیداران باہمی مشاورت اور اتحاد کے ساتھ ڈرائیور برادری کے مسائل کو متعلقہ حکام کے سامنے مؤثر انداز میں اٹھائیں گے اور ان کے حل کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔
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