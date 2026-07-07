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منتخب نمائندے اور کارکن متحد ہو کر بوتھ سطح پر بی جے پی کو مضبوط بنائیں: قومی صدر نتن نبین کی ہدایت
نتن نبین نے جموں و کشمیر کی موجودہ سماجی و سیاسی صورتحال اور آئندہ مہینوں کے لیے پارٹی کے تنظیمی لائحۂ عمل کا جائزہ لیا۔
Published : July 7, 2026 at 10:13 PM IST
جموں: بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے قومی صدر نتن نبین نے آج جموں کے تریکوٹہ نگر میں واقع پارٹی ہیڈکوارٹر میں جموں و کشمیر کے ارکانِ پارلیمنٹ، ارکانِ اسمبلی، سابق ارکانِ اسمبلی، سابق ارکانِ قانون ساز کونسل، ریاستی جنرل سیکریٹریز، سابق ضلع ترقیاتی کونسل (ڈی ڈی سی) اور بلاک ترقیاتی کونسل (بی ڈی سی) کے ارکان کے ساتھ ایک اہم اجلاس کی صدارت کی۔
اجلاس میں بی جے پی کے قومی جنرل سیکریٹری، راجیہ سبھا رکن اور جموں و کشمیر کے انچارج ترون چُگ، جموں و کشمیر بی جے پی صدر و راجیہ سبھا رکن ست شرما، مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ، قائدِ حزبِ اختلاف سنیل شرما اور سابق نائب وزیر اعلیٰ ڈاکٹر نرمل سنگھ بھی موجود تھے۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے نتن نبین نے جموں و کشمیر کی موجودہ سماجی و سیاسی صورتحال اور آئندہ مہینوں کے لیے پارٹی کے تنظیمی لائحۂ عمل کا جائزہ لیا۔
انہوں نے کہا کہ بی جے پی کی سب سے بڑی طاقت اس کی منظم تنظیم اور وقف کارکنان ہیں، اس لیے منتخب عوامی نمائندوں اور تنظیمی کارکنوں کو ایک متحد ٹیم کی حیثیت سے کام کرنا ہوگا تاکہ پارٹی کو نچلی سطح پر مزید مضبوط بنایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ ہر رکنِ پارلیمنٹ، رکنِ اسمبلی اور سینئر رہنما کو پارٹی کارکنوں کے ساتھ مسلسل رابطہ برقرار رکھنا چاہیے اور انہیں تمام تنظیمی سرگرمیوں میں فعال طور پر شریک کرنا چاہیے۔ ان کے مطابق، تنظیم اور عوامی نمائندوں کے درمیان مضبوط ہم آہنگی ہی ہر گاؤں، وارڈ اور بوتھ پر بی جے پی کی بنیاد کو مستحکم بنا سکتی ہے۔
نتن نبین نے رہنماؤں پر زور دیا کہ وہ عوامی رابطہ مہم کو مزید تیز کریں، عوام کے لیے ہر وقت دستیاب رہیں اور وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت والی حکومت کی پالیسیوں، ترقیاتی اقدامات اور عوامی فلاحی اسکیموں کو مؤثر انداز میں عوام تک پہنچائیں۔ انہوں نے خصوصی طور پر "من کی بات" پروگرام پر زور دیتے ہوئے ہدایت دی کہ جموں و کشمیر کے ہر بوتھ پر زیادہ سے زیادہ عوامی شرکت کے ساتھ اس پروگرام کا انعقاد یقینی بنایا جائے۔
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ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم نریندر مودی اس پروگرام کے ذریعے عام شہریوں کی غیر معمولی کامیابیوں کو اجاگر کرتے ہیں اور سماجی اصلاحات و قومی تعمیر کے لیے عوام کو مسلسل ترغیب دیتے ہیں۔ قومی صدر اور دیگر سینئر رہنماؤں نے ضلع اُدھم پور کے ایم ایل اے منکوٹیا کی کوششوں کو سراہا، جنہوں نے زیادہ سے زیادہ بوتھوں پر "من کی بات" پروگراموں کے کامیاب انعقاد کو یقینی بنایا۔ انہوں نے دیگر رہنماؤں سے بھی اپیل کی کہ وہ آئندہ مہینوں میں اپنی تنظیمی سرگرمیوں اور عوامی رابطہ مہم میں مزید تیزی لائیں۔