کشمیر میں بزرگ خاتون کی گلا کٹی لاش برآمد، آسامی گھریلو ملازم گرفتار
Published : January 22, 2026 at 10:50 PM IST
سری نگر: سری نگر میں ایک پولیس افسر نے بتایا کہ جمعرات کو کشمیر میں ایک بزرگ خاتون کو اس کے گھریلو ملازم نے مبینہ طور پر اس کے گھر میں قتل کر دیا۔ متوفی کی شناخت راشدہ بیگم کے طور پر ہوئی ہے جو کہ لطیف احمد گنگو کی اہلیہ ہیں، جو سری نگر کے نوشہرہ علاقے سے تعلق رکھتی ہیں۔ خاتون کے گھر والوں نے اسے دوپہر میں اس کا گلا کٹا ہوا پایا۔
ایک سینئر پولیس افسر نے تصدیق کی کہ مرکزی ملزم آسام سے تعلق رکھنے والا گوراب ملاکر تھا، جو گھریلو ملازم کے طور پر کام کرتا تھا۔ اس نے وادی سے فرار ہونے کی کوشش کی تھی لیکن اسے گرفتار کر لیا گیا۔
افسر نے کہا، "وہ اہم مشتبہ ہے کیونکہ وہ جائے وقوعہ سے فرار ہو گیا تھا اور جموں کی طرف جا رہا تھا لیکن اس دوران اسے پکڑ لیا گیا"۔ مقتول کے داماد شفاعت احمد نے بتایا کہ واقعہ کے وقت بیگم اور گھریلو ملازم دونوں گھر پر موجود تھے۔
ان کا کہنا تھا کہ 'واقعہ کے وقت میرے سسر اپنی دکان پر تھے، جبکہ میرے بہنوئی بیرون ملک مذہبی سفر پر ہیں۔ میرے سسر نے اپنی بیوی کو فون کیا، لیکن کوئی جواب نہیں ملا'۔ احمد نے کہا، "میں نے پولیس کو بلایا اور وہ جلدی سے پہنچ گئے۔ نوکر میری ساس کا موبائل فون ساتھ لے کر فرار ہو گیا تھا۔ اس سے پولیس کے لیے اسے پکڑنا آسان ہو گیا۔"
پولیس خاتون کو شیر کشمیر انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز لے گئی جہاں ڈاکٹروں نے ان کو مردہ قرار دے دیا۔ افسر نے کہا کہ یہ رپورٹ لکھے جانے کے وقت، میڈیکو قانونی رسمی کارروائیاں مکمل کی جا رہی تھیں اور تحقیقات جاری تھیں۔