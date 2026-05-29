اننت ناگ میں تیز آندھی کے دوران اخروٹ کا درخت گرنے سے معمر خاتون ہلاک
70 سالہ خاتون اپنے گھر کے نزدیک موجود تھیں، اسی دوران تیز ہواؤں کے باعث اخروٹ کا درخت اچانک ان کے اوپر گر پڑا۔
Published : May 29, 2026 at 3:11 PM IST
اننت ناگ: (اشفاق احمد میر) جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے مٹن علاقے کے کھلچھوہر علاقے میں تیز آندھی کے دوران اخروٹ کا ایک درخت گرنے سے ایک معمر خاتون کی موت واقع ہو گئی، جس کے بعد علاقے میں غم و افسوس کی لہر دوڑ گئی۔
اطلاعات کے مطابق 70 سالہ خاتون اپنے گھر کے نزدیک موجود تھیں کہ اسی دوران تیز ہواؤں کے باعث اچانک اخروٹ کا درخت گر پڑا، جس کی زد میں آکر وہ شدید زخمی ہو گئیں۔ خاتون کو فوری طور پر علاج کے لیے ہسپتال منتقل کیا گیا تاہم وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ دیں۔ متوفیہ میرپورہ کھلچھوہر مٹن کی رہنے والی تھیں۔ پولیس نے واقعے کا نوٹس لے کر مزید تحقیقات شروع کردی ہیں۔
قابل ذکر ہے کہ وادی کشمیر میں گذشتہ کئی ہفتوں سے موسمیاتی تبدیلیاں مسلسل جاری ہیں۔ خاص طور پر دوپہر کے بعد موسم اچانک کروٹ بدل دیتا ہے، جس دوران تیز ہوائیں، ژالہ باری اور ہلکی بارشیں معمول بن چکی ہیں۔ غیر متوقع موسمی صورت حال کے باعث نہ صرف زرعی اور باغبانی شعبوں کو نقصان پہنچ رہا ہے بلکہ املاک اور انسانی جانوں کو بھی خطرات لاحق ہو رہے ہیں۔
حالیہ دنوں میں مختلف علاقوں سے درخت گرنے، فصلوں کو نقصان پہنچنے اور مکانات و دکانوں کی چھتیں اڑنے کے واقعات بھی رپورٹ ہوئے ہیں، جس کے باعث عوام میں تشویش پائی جا رہی ہے۔ ماہرین کے مطابق بدلتے موسمی رجحانات اور غیر مستحکم فضائی حالات کے سبب وادی میں موسمی خطرات میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔
عوام نے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ حساس علاقوں میں حفاظتی اقدامات کو یقینی بنایا جائے اور خراب موسم کے دوران احتیاطی ہدایات جاری کی جائیں تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے۔
